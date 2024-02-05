Культура

Дети из Белгородской области посетили Псковский музей-заповедник

Более 200 детей из Белгородской области приехали в Псковскую область по приглашению губернатора Михаила Ведерникова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, в минувшие выходные ребята посетили главную крепость региона – Псковский кремль.

В ходе экскурсии дети узнали историю строительства и военную историю псковской крепости, познакомились с особенностями вечевого строя Псковской земли, услышали рассказ о застройке средневекового Кремля, а также увидели первый на Руси храм во имя Святой Троицы.

«Уверены, что у ребят получилось отвлечься от непростой обстановки, которая царит у них дома, и узнать больше интересных фактов о богатом историко-культурном наследии России», – отметили в музее.