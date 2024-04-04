Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с группой «Неужели заря»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня в гостях у ведущего Дмитрия Иванова побывает, наверное, самая молодая группа из приходивших - «Неужели заря». Коллектив насчитывает семь человек, а на «Квартирник» группа придет в таком составе:

Полина Стрельникова - вокал, саксофон;

Богдан Скородумов - вокал;

Павел Беловзоров - бас;

Тимофей Кособоков - гитара.

Ребята раскроют смысл названия группы - «Неужели заря», расскажут, как она создавалась и когда распадется, что они считают первым шагом в своем творческом пути, поделятся своими мечтами и планами и, конечно же, исполнят несколько песен прямо в студии! Также музыканты ответят на вопросы своих подписчиков, которые они накидали в соцсетях перед эфиром.