Культура

Русалочьи сказки ждут гостей «Михайловского» в ночь на Ивана Купалу

Так называемые «русалочьи» или «купальские» сказки Алексея Толстого («Русалка», «Водяной», «Соломенный жених», «Звериный царь», проч.) впервые, наравне с фрагментами из произведений Александра Пушкина, взяты в основу сценария для предстоящего фольклорного праздника в государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».



Фото и видео здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, жителей Псковской области и «гостей со всех волостей» ждут на праздник «Купаленка — ночь маленька» около речки Луговки в деревне Бугрово в предстоящую субботу, 6 июля.

«Фольклорную программу на Ивана Купалу мы проводим вот уже много лет — в рамках проекта, который знакомит наших посетителей с народными традициями Святогорья, — рассказывает Ирина Егорова, сотрудник службы массовых музейных мероприятий Пушкинского Заповедника, один из авторов михайловского купальского сценария-2024. — В нынешнем году, кроме прочего, мы полностью изменили пространственное решение праздника, и впервые организуем гулянья не на одной, а сразу на двух площадках: в «Пушкинской деревне», то есть в воссозданном на пушкинское время типологическом псковском крестьянском подворье, а также в “Музее-мельнице в деревне Бугрово“. Также впервые в праздник решено было привнести элементы ярмарочной стилистики».

В течение более чем трёхчасового интерактива гостям «Купаленки…» будут доступны самые разные развлечения, в том числе — катание на телеге («Красна ложка едоком, а лошадь ездоком»), игры на детской площадке («У нашего молодца забавам нет конца»), купальские гадания («Отвяжись худая жись, привяжись хорошая»), конкурсы («Пей воду, вода не наделает вреда»), проч., проч. Всех желающих научат вязать веники, плести купальские венки («Кто умеет венок свить — тот умеет жизнь любить») и мастерить традиционную обережную куклу-купальницу («Кто в куклы не играл — тот счастья не видал»). Театрализованное представление с русалками, играми и хороводами сменится «купальскими складчинами», а когда стемнеет на реке Луговке, посередине течения, зажгут купальский костёр.

Начнут программу «Купаленка — ночь маленька» в государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» 6 июля в 19.00.