Культура

Известная поэтесса Анна Егоян готовится к выступлению в псковском отеле «Покровский»

Поэтический вечер известной поэтессы Анны Егоян состоится на террасе отеля «Покровский» уже сегодня, 12 июля, в 19:00. Она выступит перед псковичами с уникальной программой «Стихотерапия», сообщили Псковской Ленте Новостей в отеле.

Фото предоставили в отеле «Покровский»

Анна Егоян получила большую популярность в социальных сетях благодаря прочтению стихотворений под музыкальное сопровождение. В Пскове поэтесса впервые выступила в 2023 году на террасе отеля «Покровский», и в тот же вечер навсегда завоевала любовь слушателей.

Сбор гостей с 18:30. Подробности: 500-000.

Напомним, 24 июля в 19:00 пройдет одно из главных событий лета — «Лавандовая ночь», концерт с участием музыкантов и солистки Мариинского театра Марии Баянкинкой.