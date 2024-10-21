Культура

Псковские школьники приглашаются к участию в акции «Сказки русской музыки»

Школьники из Псковской области приглашаются к участию во всероссийской акции «Сказки русской музыки». Как рассказали Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области, акция «Сказки русской музыки» пройдет с 25 октября по 15 ноября этого года. Мероприятие приурочено к 180-летию со дня рождения великого русского композитора Н. А. Римского-Корсакова и проводится в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».

Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в следующих номинациях:

«Хореография» – исполнить танец на музыку Н. А. Римского-Корсакова;

«Вокал» – исполнить вокальное произведение Н. А. Римского-Корсакова (хор, сольное исполнение);

«Театральная афиша» – создать афишу к театральным постановкам на музыку Н. А. Римского-Корсакова (балет, опера и так далее);

«Инструментальное творчество» – исполнение произведения Н. А. Римского-Корсакова «Полет шмеля» или других произведений (соло и оркестр).

Для участия нужно подготовить работу в одной или нескольких номинациях и оставить заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».

По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей культуры и искусства, выберет 40 самых интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».