Псковские школьники приглашаются к участию в акции «Сказки русской музыки»

Школьники из Псковской области приглашаются к участию во всероссийской акции «Сказки русской музыки». Как рассказали Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области, акция «Сказки русской музыки» пройдет с 25 октября по 15 ноября этого года. Мероприятие приурочено к 180-летию со дня рождения великого русского композитора Н. А. Римского-Корсакова и проводится в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».
Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в следующих номинациях:
Для участия нужно подготовить работу в одной или нескольких номинациях и оставить заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».
По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей культуры и искусства, выберет 40 самых интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».