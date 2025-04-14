Культура

Мемуары штурмовиков Берлина представят на выставке в псковской центральной библиотеке

В канун юбилея Победы в Великой Отечественной войне Центральная городская библиотека Пскова приглашает всех желающих посетить книжную выставку «Решающий удар: битва за Берлин». Экспозиция, приуроченная к 80-летию начала Берлинской стратегической наступательной операции, 16 апреля откроет перед посетителями страницы героической истории, рассказанной от первого лица, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центральной городской библиотеке Пскова.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека Пскова

«Битвой за Берлин заканчивали свой победный путь героические советские войска, прошедшие с боями тысячекилометровые расстояния, умудренные опытом крупнейших сражений, закаленные в ожесточенных боях. Они горели желанием быстрее добить врага и закончить войну», - рассказали в библиотеке.

С 16 апреля 1945 года советские войска, закаленные в боях и стремящиеся к победе, начали решающее сражение за столицу Третьего рейха. На выставке представлены мемуары выдающихся полководцев, таких как Георгий Жуков и Константин Рокоссовский.

«Живая история, рассказанная от первого лица – это мемуары непосредственных участников штурма столицы Третьего рейха, выдающихся полководцев, Маршалов Советского Союза, командующих 1-м и 2-м Белорусскими фронтами Георгия Константиновича Жукова - "Воспоминания и размышления", Константина Константиновича Рокоссовского - "Солдатский долг". Иван Степанович Конев рассказывает о всем заключительном этапе Великой Отечественной войны в своей книге "Сорок пятый". На ее страницах вы найдете подробную информацию о наступательных операциях войск 1-го Украинского фронта в 1945 году, которые неудержимо стремились на запад, освобождая страны Европы. Для контраста в подаче материала другой, противоположной, стороной полистайте книгу известного немецкого специалиста по военной истории Вернера Хаупта (издания 2024 года). В ее предисловии есть такие слова: "…в знак памяти о Гельмуте Вейдлинге, последнем военном коменданте столицы рейха Берлина в 1945 году. Посвящено всем солдатам, которые наряду с женщинами, детьми и стариками отдали свою жизнь в боях за Берлин в последней битве Гитлера"», - отметили в библиотеке.

Также на выставке будет представлена автобиография нашего земляка, Почетного гражданина города Пскова, Михаила Минина. Как рассказали в библиотеке, он ушел в ополчение в самом начале Великой Отечественной войны, дошел с боями до самого Берлина. Участвовал в штурме рейхстага. 30 апреля 1945 года в 22 часа 40 минут Михаил Минин в составе штурмовой группы добровольцев под командованием капитана Макова одним из первых водрузил Красное Знамя над этой фашистской цитаделью (что документально подтверждено).

Книжная выставка «Решающий удар: битва за Берлин» будет работать до 20 апреля по адресу: г. Псков, ул. Конная, 6. Не упустите возможность прикоснуться к живой истории и узнать больше о героических страницах нашей страны!