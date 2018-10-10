ЖКХ

Газораспределительная система Пскова и области готова к работе в осенне-зимний период

Структурные подразделения компании «Газпром газораспределение Псков» получили Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков», в ходе подготовки к периоду максимальных нагрузок специалисты «Газпром газораспределение Псков» провели приборное обследование на герметичность и сплошость изоляции более 200 км стальных подземных газопроводов. Было обследовано 5 подводных переходов, выполнен текущий ремонт 202 пунктов редуцирования газа. Кроме того, для защиты стальных газопроводов от коррозии газовики осуществили капитальный ремонт 3 и текущий ремонт 150 станций катодной защиты, покрасили 6,5 тыс. км газопроводов.

В преддверии зимнего периода также была усилена информационно-разъяснительная работа среди населения о недопустимости самовольного подключения к газовым сетям, о необходимости соблюдения правил безопасного использования газа в быту и о своевременном заключении договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

«В Псковской области газифицировано около 162 тыс. квартир и на данный момент договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования уже заключили 84% собственников. Хочу напомнить, что наличие данного договора является обязательным условием для осуществления поставки газа абоненту и значительно снижает риски угрозы здоровью и жизни людей, связанные с возможной технической неисправностью газового оборудования», - отметила главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.