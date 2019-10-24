ЖКХ

Василий Осипов: Мы опережаем график выплат задолженности «Газпрому»

«В рамках различных соглашений, подписанных с «Газпромом», мы подписали график погашения задолженностей предприятиями ЖКХ Псковской области. По состоянию на 1 октября мы его исполняем с небольшим опережением», - рассказал заместитель губернатора Псковской области по вопросам ЖКХ Василий Осипов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Он также рассказал, что это позволит постараться договориться с «Газпром», чтобы они сделали некие подвижки в сторону Псковской области. «Пока, вроде бы, есть положительные тенденции. Они будут касаться газификации. Есть обязательства Псковской области в части распределительных газопроводов по населенным пунктам. Поскольку область немного отстает в своих обязательствах, мы хотим, чтобы "Газпром" нам помог. Надеемся, что переговоры тоже будут успешными», - рассказал Василий Осипов.