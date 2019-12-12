Псков погрузился во мрак

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска программы «Дневной дозор». В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой - вопрос с освещением в городе.
В этом году областной центр погрузился во мрак. В Пскове периодически не горят фонари наружного освещения на ряде улиц, в том числе и магистральных, в общественных местах, у учебных учреждений, во мраке отдельные пешеходные переходы, без света пригороды. Число жалоб от населения в СМИ и социальных сетях зашкаливает. Реакция властей и ответственных лиц число вялая и невразумительная. Ноябрь и декабрь - самые темные месяцы в году. А ситуация с освещением не улучшается. Следует отметить, что в октябре этого года городские власти отчитались о том, что компания «Ростелеком» завершила работы по модернизации уличного освещения в городе. В рамках контракта специалисты провели обследование существующей городской системы, разработали и реализовали проект ее модернизации и внедрили интеллектуальное управление уличным освещением города. В рамках этого контракта были заменены более 10,5 тысяч светильников, установлена автоматизированная система контроля потребления энергоресурсов. Звучит красиво.
Но, исходя из ситуации на улицах Пскова, ощущение, что речь идет о другом городе. Сегодня в «Дневном дозоре» попытаемся разобраться, почему областной центр никак не может выйти из сумрака? Версии причины ситуации - в комментариях чиновников, депутатов, ответственных лиц.
Форменным безобразием ситуацию с периодически не работающим уличным освещением на разных участках города называет депутат Псковской городской Думы по округу №1 Григорий Турчин. Ситуацию парламентарий видит воочию не только на территории своего округа, а это и мрак у школы №2, несколько недель не было освещения на Октябрьском проспекте вдоль Детского парка, включая интенсивный пешеходный переход, - но и на окраинных территориях. Григорий Турчин готовит письмо в городскую прокуратуру, поскольку ему жалуются жители.
В городской администрации ответственные лица нам пояснили, что причиной проблем с наружным освещением по бОльшей части действительно является ураган, который накрыл город еще 27 октября, то есть полтора месяца назад. Сильный ветер повредил электроснабжение, его восстановили по временной схеме, а сейчас занимаются капремонтом - это версия должностных лиц. Хотя есть и иные причины. Например, отсутствия освещения у школы №2 - не природные, техногенные. Подрядчик порыв кабеля нашел, устранит в ближайшее время. К слову, активные родители учеников школы №2 сообщают - темнота вокруг учебного учреждения наблюдается с конца сентября. Пояснения по ситуации в комментарии Ерема Сафаряна - начальника отдела коммунальных ресурсов УГХ администрации города.
Как пояснил «Дневному дозору» источник, близкий к администрации, все обслуживание городских наружных электросетей было в руках у энергетиков. Они отвечали за все: подачу электроэнергии, опоры освещения, сами лампы. Если электрику отключало, они в автоматическом режиме могли ее включить, в случае механической поломки - спешно высылали бригаду. Сейчас сети и опоры на балансе у энергетиков, лампы, поставленные по энергоконтракту, - на гарантийном обслуживании у подрядчика. Проще говоря, цепочка ответственных удлинилась, результат налицо. Отсутствие какой бы то ни было реакции ответственных лиц просто возмущает депутата областного Собрания от Пскова Алексея Севастьянова. А причина в виде урагана полуторамесячной давности - это не серьезно.
Проблема отсутствия освещения на отдельных участках города обсуждалась на координационно совещании под руководством главы города Елены Полонской. Еще тогда, в начале декабря, начальник городской ГАИ Владимир Папорт довольно жестко обозначил свою позицию: темнота на участках улиц, в том числе и магистральных, и особенно неосвещенные пешеходные переходы до добра не доведут, они усугубляют дорожный травматизм. Пока городские власти и энергетики разбираются, во избежание беды Владимир Папорт обращается к пешеходам с просьбой обезопасить себя от возможного наезда на опасных участках.
Впрочем есть на карте города темные (в прямом смысле слова) пятна, история с которыми тянется годами. Нашумевший в этом сезоне пригород Пскова, поселок Паневик, в которым проживают около шестисот человек. Напомним, это прежде дачный кооператив, ныне городская черта, то есть он входит в ведение администрации города. Четвертый год наружного освещения нет вообще. Последний случай с нападением на почтальона в ноябре этого года показал - света нет, а криминал есть. Жители жаловались в СМИ, в муниципалитет, энергетикам, губернатору. Света нет. Виной тому, как говорят чиновники, прежние долги дачного кооператива и нынешний клубок противоречий правовых взаимоотношений. Ерем Сафарян прокомментировал позицию УГХ.
Даже если город возьмет на баланс лампы (хотя это движимое имущество и практически не реально, говорят специалисты), муниципалитет у энергетиков будет вынужден брать в аренду столбы и кабели. Поэтому чиновники видят один выход из ситуации: заново проектировать и строить наружное освещение всего микрорайона. При наличии уже имеющейся инфраструктуры. И этот процесс ввиду бюджетной недообеспеченности займет годы, которые люди будут жить в темноте.