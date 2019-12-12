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ЖКХ

Псков погрузился во мрак

12.12.2019 14:09|ПсковКомментариев: 2

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска программы «Дневной дозор». В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой - вопрос с освещением в городе. 

В этом году областной центр погрузился во мрак. В Пскове периодически не горят фонари наружного освещения на ряде улиц, в том числе и магистральных, в общественных местах, у учебных учреждений, во мраке отдельные пешеходные переходы, без света пригороды. Число жалоб от населения в СМИ и социальных сетях зашкаливает. Реакция властей и ответственных лиц число вялая и невразумительная. Ноябрь и декабрь - самые темные месяцы в году. А ситуация с освещением не улучшается. Следует отметить, что в октябре этого года городские власти отчитались о том, что компания «Ростелеком» завершила работы по модернизации уличного освещения в городе. В рамках контракта специалисты провели обследование существующей городской системы, разработали и реализовали проект ее модернизации и внедрили интеллектуальное управление уличным освещением города. В рамках этого контракта были заменены более 10,5 тысяч светильников, установлена автоматизированная система контроля потребления энергоресурсов. Звучит красиво.

Но, исходя из ситуации на улицах Пскова, ощущение, что речь идет о другом городе. Сегодня в «Дневном дозоре» попытаемся разобраться, почему областной центр никак не может выйти из сумрака? Версии причины ситуации - в комментариях чиновников, депутатов, ответственных лиц.

Форменным безобразием ситуацию с периодически не работающим уличным освещением на разных участках города называет депутат Псковской городской Думы по округу №1 Григорий Турчин. Ситуацию парламентарий видит воочию не только на территории своего округа, а это и мрак у школы №2, несколько недель не было освещения на Октябрьском проспекте вдоль Детского парка, включая интенсивный пешеходный переход, - но и на окраинных территориях. Григорий Турчин готовит письмо в городскую прокуратуру, поскольку ему жалуются жители.

Была жалоба одного моего товарища с Октябрьского, 14. Как раз он живет напротив Детского парка, где кафе «Васаби». Пешеходный переход не был освещен, там он нерегулируемый. Я сам каждое утро в 8.00 везу ребенка в школу через центр и вижу все это безобразие. Я слышал, что это все последствия урагана. С другой стороны, днем где-то свет горит, потом выключают. Закрадывается сомнение, не экономят ли в конце года на деньгах? Как-то губернатор охарактеризовал некоторые действия наших коммунальных служб, подрядчиков и так далее. Не хочу повторять этого. У меня еще есть головная боль и беда не только по моему округу. Вот я ежедневно по несколько раз езжу по улице Маргелова. Задавал вопрос на комиссии по безопасности дорожного движения, получил разные ответы, что это земля военных. Ну как же военных, а как мы тогда ее ремонтировали? Я это к чему? Она в настоящее время вообще не освещена. Два пешеходных перехода вообще не освещены. Год назад на повороте, где у них лесопилка небольшая, был сбит насмерть человек. Там нет тротуара, люди идут со складов, с Опочиц пешком вдоль этой дороги, никто не освещает ее. Это же по сути преступление. Я буду писать в прокуратуру, чтобы обязали осветить эти улицы.

В городской администрации ответственные лица нам пояснили, что причиной проблем с наружным освещением по бОльшей части действительно является ураган, который накрыл город еще 27 октября, то есть полтора месяца назад. Сильный ветер повредил электроснабжение, его восстановили по временной схеме, а сейчас занимаются капремонтом - это версия должностных лиц. Хотя есть и иные причины. Например, отсутствия освещения у школы №2 - не природные, техногенные. Подрядчик порыв кабеля нашел, устранит в ближайшее время. К слову, активные родители учеников школы №2 сообщают - темнота вокруг учебного учреждения наблюдается с конца сентября. Пояснения по ситуации в комментарии Ерема Сафаряна - начальника отдела коммунальных ресурсов УГХ администрации города.

На сегодняшний день после урагана возникло много проблемных вопросов в части освещения, данная ситуация постоянно мониторится управлением городского хозяйства. На сегодняшний день из тех участков, которые вы назвали, уже восстановлены в полном объеме, некоторые до сих пор работают в режиме временного исправления, в ближайшее время тоже будут восстановлены по постоянной схеме. В этом году после замены осветительного оборудования все оборудование принадлежит нам - то есть светильники и системы управления. Что касается сети и опор освещение, то они остались в собственности энергетиков. Дело в том, что сети тоже старые, не новые, их не меняли, поэтому есть проблемы на сетях, которые тоже постоянно ремонтируются.

Как пояснил «Дневному дозору» источник, близкий к администрации, все обслуживание городских наружных электросетей было в руках у энергетиков. Они отвечали за все: подачу электроэнергии, опоры освещения, сами лампы. Если электрику отключало, они в автоматическом режиме могли ее включить, в случае механической поломки - спешно высылали бригаду. Сейчас сети и опоры на балансе у энергетиков, лампы, поставленные по энергоконтракту, - на гарантийном обслуживании у подрядчика. Проще говоря, цепочка ответственных удлинилась, результат налицо. Отсутствие какой бы то ни было реакции ответственных лиц просто возмущает депутата областного Собрания от Пскова Алексея Севастьянова. А причина в виде урагана полуторамесячной давности - это не серьезно.

Меня это беспокоит ужасно! Беспокоит то, почему у нас систематически пропадает освещение от Вечного огня до Площади десантников. В этом году много жалоб как никогда поступает от жителей, некоторые участки просто перестают освещаться. Более того, у нас отдельные улицы освещены на 1/3 или на 2/3. Непонятно, как это рассчитывается. Честно говоря, это бюрократический коридор с очень длинным и непонятным тоннелем. Мне не совсем понятно, почему мои коллеги, городские депутаты, на этот вопрос не обращают должного внимания.

Проблема отсутствия освещения на отдельных участках города обсуждалась на координационно совещании под руководством главы города Елены Полонской. Еще тогда, в начале декабря, начальник городской ГАИ Владимир Папорт довольно жестко обозначил свою позицию: темнота на участках улиц, в том числе и магистральных, и особенно неосвещенные пешеходные переходы до добра не доведут, они усугубляют дорожный травматизм. Пока городские власти и энергетики разбираются, во избежание беды Владимир Папорт обращается к пешеходам с просьбой обезопасить себя от возможного наезда на опасных участках.

То, что сейчас на данный момент не предусмотрена ответственность за не ношение светоотражающих элементов пешеходами в населенных пунктах, не означает, что вы обеспечиваете свою безопасность. Ношение таких знаков не только рекомендовано, мы уже настаиваем на этом, чтобы водитель в темное время суток видел ваши светоотражающие элементы. Это уже просто пик! Люди сами не беспокоятся о своей безопасности при переходе проезжей части.

Впрочем есть на карте города темные (в прямом смысле слова) пятна, история с которыми тянется годами. Нашумевший в этом сезоне пригород Пскова, поселок Паневик, в которым проживают около шестисот человек. Напомним, это прежде дачный кооператив, ныне городская черта, то есть он входит в ведение администрации города. Четвертый год наружного освещения нет вообще. Последний случай с нападением на почтальона в ноябре этого года показал - света нет, а криминал есть. Жители жаловались в СМИ, в муниципалитет, энергетикам, губернатору. Света нет. Виной тому, как говорят чиновники, прежние долги дачного кооператива и нынешний клубок противоречий правовых взаимоотношений. Ерем Сафарян прокомментировал позицию УГХ.

Сети уличного освещения и абонентские сети связи - это одно целое, единый кабель, который проложен по существующим опорам, установленным по улицам микрорайона Паневик. Данные сети, опоры и кабель, переданы на баланс энергетиков. А освещение осталось в подвешенном состоянии, и оформить данное освещение как единый объект не представляется возможным. На сегодняшний день администрация Пскова и УГХ не может выполнить никаких мероприятий для того, чтобы возобновить наружное освещение в данном микрорайоне.

Даже если город возьмет на баланс лампы (хотя это движимое имущество и практически не реально, говорят специалисты), муниципалитет у энергетиков будет вынужден брать в аренду столбы и кабели. Поэтому чиновники видят один выход из ситуации: заново проектировать и строить наружное освещение всего микрорайона. При наличии уже имеющейся инфраструктуры. И этот процесс ввиду бюджетной недообеспеченности займет годы, которые люди будут жить в темноте.

Теги: #угх #псков #Освещение
Источник: Псковская Лента Новостей
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