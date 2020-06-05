ЖКХ

Юлия Пожидаева надеется, что нормативы сброса сточных вод будут соответствовать новым реалиям

«Надеюсь, новые нормативы сброса сточных вод, которые вступят в силу с 1 июля текущего года, будут соответствовать новым реалиям», - сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковской городской Думы от фракции «Справедливая Россия» Юлия Пожидаева.

Она напомнила, что нормативы сброса стоков не менялись в Пскове с 2003 года. Непомерные суммы, которые приходилось платить, легли бременем на несколько псковских предприятий.

«Оказалось, что нас есть несколько предприятий, в том числе торговые центры и гостиницы, которые платят немыслимые суммы в отличие от остальных, кто вообще не платит за сверхнормативный сброс. Например, гипермаркету «Империал» приходилось платить за это 200 тысяч рублей в месяц. Для некоторых предприятий эти суммы не подъемные», - пояснила Юлия Пожидаева.

В то же время розничные магазины, расположенные на первых этажах жилых домов, не платят за сверхнормативный сброс стоков вообще. «Получается, что все бремя ответственности за то, какие стоки попадают в очистные системы водоканала и что получается на выходе, несут 10 - 20 предприятий Пскова», - констатировала депутат и заявила, что это несправедливо.

«На сегодня новые нормативы утверждены правительством, и на сессии гордумы в конце июня будет поднят вопрос, чтобы водоканал до 3 июля представил новый расчет с учетом новых федеральных нормативов. Кроме того, гордума возьмет ответственность привлечь экспертов для оценки правильности расчета. Надеюсь, эти цифры (новые нормативы сброса сточных вод — прим. ред.) будут соответствовать новым реалиям, а не реалиям 2003 года, когда мало кто думал, чем это может обернуться», - заключила Юлия Пожидаева.