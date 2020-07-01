ЖКХ

«Газпром межрегионгаз» модернизировал систему биллинга в Пскове

«Газпром межрегионгаз» с 1 июля внедрил в промышленную эксплуатацию обновленную систему биллинга в Пскове. В результате физические абоненты получили возможность отслеживать зачисление платежей в режиме онлайн. Кроме того, усовершенствованы личные кабинеты и приложения для основных мобильных платформ, а также реализована интеграция с внешними ресурсами, прежде всего, государственными.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Газпром межрегионгаз», модернизированная система снимает технические ограничения в части работы с большими объемами данных, дает возможность быстро развивать и дорабатывать систему с учетом новых функциональных или законодательных потребностей. Все базы данных компании будут объединены, что позволит исключить дублирование некоторых функций и возможные неточности при формировании счетов.

«Сегодня важнейшей составляющей в функционировании единого механизма группы «Газпром межрегионгаз» является работа с потребителями. И, безусловно, наше новое технологическое решение - яркое подтверждение этого. Система построена на современных веб-технологиях в первую очередь для удобства и комфорта наших абонентов. Вскоре за биллингом мы реализуем принцип Единого окна, упростив и сделав взаимоотношения с клиентами максимально прозрачными. Причем, как с физическими, так и с юридическими лицами», - рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

В текущем году проект будет реализован еще в четырех регионах присутствия ООО «Газпром межрегионгаз»: Великом Новгороде, Самаре, Владимире и Ярославле. Завершение внедрения во всех компаниях группы запланировано до конца 2021 года.