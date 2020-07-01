ЖКХ

Минстрой собирается полностью оцифровать отрасль ЖКХ

Минстрой России планирует собрать в общей электронной базе документацию на жилые дома. Об этом говорится в проекте постановления правительства о новых правилах для управляющих компаний.

Согласно инициативе, теперь техническая документация на строительство и реконструкцию многоквартирного дома, ключи от помещений общего имущества собственников и электронные коды доступа к оборудованию должны быть переданы не только на бумажном носителе, но и на электронном. Копии этих документов должны появиться в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и обновляться по мере необходимости.

В России ведется активная работа по цифровизации отрасли ЖКХ, рассказали газете «Известия» в Минстрое. Это позволит сделать отрасль прозрачной, снизит коррупционную нагрузку и будет полезно гражданам, бизнесу и государству, отметил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

Для полного перехода отрасли в онлайн необходимо разработать единые требования к программному обеспечению, считает директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. Участники сферы ЖКХ не исключают, что в скором времени в России появится стандарт на оказание цифровых услуг жителям со стороны управляющих компаний.

В стандарт могут войти услуги, которые УК предоставляют в цифровом формате. К ним относятся прием и регистрация заявок на проведение работ в ЖКХ, сообщения о неисправностях и консультации со специалистами, а также проведение общих собраний собственников в онлайн-формате. Это упорядочит работу всех организаций, пояснили в управляющих компаниях.