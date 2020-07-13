ЖКХ

Псковская ГРЭС проводит гидравлические испытания тепловых сетей

Энергетики Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» проводят предремонтные гидравлические испытания трубопроводов, запорной арматуры магистральных тепловых сетей и теплотрасс потребителей в поселке Дедовичи. В связи с этим в течение дня в поселке будет ограничена подача горячего водоснабжения, сообщили Псковской Ленте Новостей в филиале ПАО «ОГК-2» – Псковская ГРЭС.

Испытания проводятся до входных задвижек на тепловых узлах при давлении 12,5 кгс/см2 и температуре воды, не превышающей 40° С. В результате будут выявлены скрытые дефекты в структуре металла и дефекты арматуры на магистральных трубопроводах.

Мероприятия осуществляются в рамках профилактики и ремонта системы теплоснабжения поселка Дедовичи для подготовки к будущему отопительному сезону. По итогам испытаний будет скорректирована летняя ремонтная программа, что позволит гарантировать максимально надежное теплоснабжение жителей в зимний период.

Псковская ГРЭС – тепловая электростанция, входящая в Объединенную энергетическую систему Северо-Запада. В составе основного оборудования станции 2 энергоблока. Установленная электрическая мощность Псковской ГРЭС 440 МВт, тепловая мощность – 116,8 Гкал/ч.