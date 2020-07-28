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ЖКХ

«Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал новый список крупных должников

31.07.2020 10:56|ПсковКомментариев: 0

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список крупных должников по состоянию на 1 июля 2020 года.

 

Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.07.2020 г.

  

Наименование

Всего

Дебиторская задолженность, руб.

В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.

  
 
 

МП г. Пскова «ПТС»

377 188 618,15

354 058 339,61

  

МУП «ЖКХ» Островского района

96 420 923,89

94 908 690,00

  

МП Псковского района «Коммунальные услуги»

69 779 514,64

69 259 391,28

  

МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки

59 854 460,91

49 363 000,34

  

Порховское МПТСиК

36 394 874,05

36 359 148,90

  

МУП «Невельские теплосети»

47 001 087,21

46 350 300,49

  

МУП «Дновская теплоснабжающая организация»

18 385 055,57

17 835 922,76

  

МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района

31 032 131,09

30 830 820,25

  

ООО «РайКомХоз»

19 074 396,15

19 074 396,15

  

МУП «Искра»

15 399 868,01

15 096 091,93

  

МП ЖКХ Дедовичского района

12 248 973,27

12 248 973,27

  

Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»

15 357,39

0

  

ОАО «Уют»

1 655 707,94

1 443 929,48

  

МУП «Локнянское ЖКХ»

747 673,99

747 673,99

  

МУП «Палкинская ПМК»

2 798 762,80

2 776 607,08

  

ООО «А2 Энергия»

722 435,44

255 969,79

  

МП «Печорские теплосети»

3 123,39

0,01

  

Изменения в законодательстве, касающиеся должников>>>

Теги: #долг #Газпром межрегионгаз Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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