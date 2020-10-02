ЖКХ

В Госдуме предлагают избавить россиян от рекламы в платежках ЖКУ

Россиян хотят избавить от навязчивой рекламы в платежках ЖКУ — в Госдуме предлагают запретить управляющим компаниям ее распространять под угрозой штрафов. С такой инициативой в Минстрой обратился депутат Виктор Зубарев, пишет газета «Известия».

Парламентария поддерживают в Общественной палате РФ, «Деловой России», Институте развития правового общества. Два года назад было запрещено печатать рекламу на платежках, но у УК и расчетных центров осталась возможность вкладывать в них рекламные листовки. В результате граждане получают множество рекламных бюллетеней. Зачастую пожилые люди воспринимают информацию в качестве обязательной рекомендации от УК.

Нередко среди рекламы, которую распространяют посредством платежек, оказываются предложения по замене радиаторов, счетчиков и окон, сказала директор Института развития правового общества Дарья Гладыш. Некоторые люди воспринимают как призыв к действию покупку или обновление какой-либо продукции. Получается, рекламодатели нашли удобную лазейку, это необходимо пресекать, считает депутат Госдумы Виктор Зубарев.

Парламентарий оправила в адрес главы Минстроя Владимира Якушева инициативу о запрете распространения рекламы посредством платежек на ЖКУ (исключение – социальная реклама и справочная информация). За нарушение запрета предлагается ввести штрафы.

За нарушения для юрлиц предполагаются штрафы от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, уточнил член Генсовета «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров.

В России почти полностью отсутствуют инструменты защиты россиян от спама. Но если в электронной почте можно отписаться от раздражающих писем, то в случае с реальными почтовыми ящиками это невозможно. Управляющие компании не должны заниматься распространением рекламы, высказал мнение член Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.