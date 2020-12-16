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Псковичам предлагают погасить задолженность за ЖКУ до 1 января без пеней и неустоек

17.12.2020 21:25|ПсковКомментариев: 0

1 января 2021 года заканчивается мораторий на начисление и взыскание неустойки по долгам за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УФПС, у жителей Псковской области осталось две недели, чтобы успеть произвести оплату за коммунальные услуги без пеней и неустоек. Оплатить коммунальные услуги, а также налоги, штрафы ГИБДД и другие платежи жители региона могут с помощью почтальонов, не выходя из дома.

Прием всех платежей осуществляется с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов (МПКТ), которыми обеспечены более 250 почтальонов региона. Данное устройство позволяет в режиме онлайн зачислять платеж на центральный сервер, откуда затем он переводится на счет контрагента. В почтовый смартфон загружены справочники контрагентов, сгруппированные под каждый почтамт и доставочный участок почтальона. «Оплата через мобильные терминалы ничем не отличается от совершения операции в почтовом отделении. В подтверждение оплаты клиент получает на руки чек», - пояснили в пресс-службе.

Ежегодно объем предоставляемых почтальонами услуг растет. Особенно сервис приема платежей через МПКТ стал востребован в текущем году, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Так, с января 2020 года почтальоны приняли на дому более 800 тысяч платежей, что на 30% превышает число платежей, проведенных за аналогичный период 2019 года. Чаще всего жители Псковской области оплачивают через почтальонов коммунальные услуги - на них приходится 80% всех платежей, совершенных через МПКТ. Оставшиеся 20% делят между собой оплата штрафов ГИБДД, внесение налоговых платежей, сотовой связи и покупка страховых полисов. Кроме того, у жителей области есть возможность расплатиться подобным образом еще и за продукты и товары первой необходимости, которые почтальоны доставляют на дом, а также за оформление подписки на периодические издания.

«Прием платежей на дому - это доступная и безопасная финансовая услуга. Актуальна как для клиентов, соблюдающих самоизоляцию и стремящихся минимизировать контакты и реже посещать места общественного пользования, так и для жителей отдаленных населенных пунктов, маломобильных категорий граждан, пенсионеров и людей с инвалидностью», - отметила заместитель директора УФПС Псковской области Галина Тонких.

Услуга по приему платежей за коммунальные услуги доступна во всех почтовых отделениях. Найти ближайшее отделение связи и узнать режим его работы можно на сайте Почты России или в мобильном приложении.

Теги: #ЖКХ #Почта России
Источник: Псковская Лента Новостей
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