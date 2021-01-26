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Игорь Максимов рассказал об уникальном коллективе Псковских теплосетей

Директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал об уникальном коллективе муниципального предприятия.

«У нас очень большой, интересный коллектив. Уникальный. Есть люди, как Вячеслав Николаевич Егоров - электрик, 36 лет на предприятии. Коротаев Сергей Николаевич - замначальника самой большой котельной СВПУ, 46 лет. Сергей Дмитриевич Антонов - крановщик. В профессиональных псковских кругах - это ас. Очень давно у нас работает. Он отмечал, что здесь прижился. Прижился, - рассказал Игорь Максимов. - Много уникальных людей. Есть Клюквин Виталий Павлович - бригадир слесарей службы газа и автоматики. С женой воспитывает девять детей».

Игорь Максимов подчеркнул, что Псковские тепловые сети - это «живой организм, живущий не только железом и трубами». «Я, как руководитель, стараюсь поддерживать живой интерес к жизни, поддерживать тот подход, что мы не только те роботы, которые должны к 8 прийти и в 5 часов вечера уйти с рабочего места. Мы семья, мы коллектив, мы - тепло нашего города», - сказал директор предприятия.

На сегодняшний день, отметил Игорь Максимов, дефицита кадров на предприятии нет. «Есть обыкновенная текучка - кто-то уходит, кто-то приходит. Сегодня это порядка 10 человек в месяц. Это мало, это нормально. Коллектив, костяк сложившийся», - уточнил он.

«Мое жгучее желание, чтобы на рядовые должности людей принимали по конкурсу. Практически мы к этому подошли», - добавил Игорь Максимов.

В настоящее время на предприятии «Псковские тепловые сети» работают около 1000 человек.