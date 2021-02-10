ЖКХ

Теплосети реконструируют на улице Леона Поземского в Пскове

Теплосети реконструируют на улице Леона Поземского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

«Улица Леона Поземского попала в программу реконструкции, а это значит, что и асфальтовое покрытие, и все коммуникации там будут меняться, - рассказали в пресс-службе. - Наше предприятие не осталось в стороне и приняло активное участие в реконструкции своих сетей. Ведь очень часто можно услышать шутки про уложенный новый асфальт и коммунальные службы. Спорить не станем, бывают случаи, когда мы вынуждены немного изменять ландшафтный дизайн некоторых дворовых территорий и газонов, но, поверьте, все это мы делаем не из хулиганских побуждений. Все, что мы раскапываем, нам необходимо восстанавливать, но мы это сможем сделать только тогда, когда позволят погодные условия».

«Это очень большой и серьезный участок работы, наши специалисты прикладывают максимум усилий», - заверили на предприятии.