ЖКХ

Фонд ЖКХ одобрил 8 заявок Псковской области на проекты модернизации инфраструктуры

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил восемь заявок Псковской области, направленных на выполнение инженерно-изыскательских работ и подготовку проектно-сметной документации для модернизации систем коммунальной инфраструктуры в Печорском и Пушкиногорском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Так, в Печорах в 2021 году планируется разработать проект на строительство тепловых, водопроводных сетей и сетей водоотведения, реконструкцию очистных сооружений канализации и станции водозабора «Майский». В деревне Крупп при участии Фонда ЖКХ будут разработаны проекты для создания современной системы водоотведения и водопровода, а в поселке Пушкинские Горы — канализационной насосной станции и сети водоотведения.

Общая стоимость мероприятий составляет почти 44 млн рублей, из них около 30 млн рублей — средства Фонда, остальные — средства областного бюджета.

Наличие разработанной проектно-сметной документации позволит продолжить работу по привлечению средств на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, благодаря чему решить многолетние проблемы сферы ЖКХ в указанных населенных пунктах, отметили в администрации области.

Напомним, Псковская область уже на протяжении ряда лет является активным участником программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры Фонда. Совместная работа специалистов региона и Фонда ведется при непосредственной поддержке губернатора Михаила Ведерникова и на основании достигнутых договоренностей главы региона с руководством госкопорации.

В 2019 году правление госкорпорации одобрило шесть заявок региона на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ для реализации проектов в сфере теплоснабжения и водоотведения на территории Пскова, Великих Лук, Гдова и Острова. Кроме того, в феврале 2021 года Фонд ЖКХ одобрил еще одну заявку на реконструкцию очистных сооружений в Пушкинских Горах.

Благодаря поддержке Фонда в регионе реализуются проекты общей стоимостью 1,1 млрд рублей, из которых свыше 680 млн рублей — средства Фонда.