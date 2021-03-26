ЖКХ

В России могут ввести новые льготы на электроэнергию

Власти обсуждают введение дополнительных льгот для малоимущих по оплате электроэнергии. Это следует из протокола совещания комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика» от 19 февраля. Речь о субсидировании тарифов на электроэнергию для социально незащищенных слоев населения, пишет газета «Известия».

Такая мера может быть принята в случае перехода на экономически обоснованные тарифы на электроэнергию для населения, чтобы снизить объемы перекрестного субсидирования (когда заниженные тарифы для населения дотируются бизнесом). Но в этом случае для обеспеченных граждан тарифы могут быть повышены.

«Решение о сокращении объема и (или) ликвидации перекрестного субсидирования (…) не найдено, ситуация усугубляется с каждым годом и требует скорейшего разрешения. В сложившихся условиях крайне важно рассмотреть вопрос о переходе к экономически обоснованному тарифу для населения с разработкой мер адресной поддержки социально незащищенных слоев населения — повышение тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для граждан с низким доходом, введение опережающих темпов роста тарифа для населения», - сказано в документе.

Сегодня тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством, напомнили в ассоциации «Сообщество потребителей энергии». ФАС ежегодно устанавливает максимальный уровень тарифов ЖКУ: как правило, возможное подорожание близко к уровню инфляции. Чтобы сдержать рост цен для граждан, затраты энергетиков сверх возможного повышения тарифа компенсируют за счет повышения стоимости услуг для бизнеса, добавили в сообществе потребителей. Этот механизм называется перекрестным субсидированием.

Сегодня перекрестное субсидирование бизнесом достигло 239 млрд рублей год. Такая «дополнительная» нагрузка на промышленных, бюджетных потребителей, бизнес, сельхозпредприятия и другие категории потребителей увеличивает их тарифы на передачу электроэнергии от 5% до 40% в зависимости от уровня напряжения, уточнили в Минэнерго.