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Состоялось первое заседание рабочей группы по реализации программы газификации Псковской области

Первое заседание рабочей группы по реализации программы развития газификации и газоснабжения Псковской области на 2021-2025 годы провел сегодня, 21 апреля, заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Василий Осипов отметил, что символично проведение заседания после ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию, где определены основные стратегические моменты развития отрасли в направлении газификации.

В ходе заседания начальник управления газификации ООО «Газпром межрегионгаз» Антон Радченко напомнил, что в реализацию программы газификации 2005-2020 годов компания инвестировала 4,2 млрд рублей. За это время было построено 18 газопроводов общей протяженностью более 360 км. Созданы условия для газификации около 3 тысяч домовладений и более 20 котельных.

Для программы, рассчитанной до 2025 года, объем инвестиций увеличен в два раза и составит почти 8,5 млрд рублей, отметил Антон Радченко. Запланировано строительство 31 газопровода протяженностью почти 650 км. Ожидается, что по итогам реализации программы в регионе будет газифицировано более 12 тысяч домовладений и квартир, свыше 60 котельных.

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Кроме того, в рамках пятилетнего плана синхронизации выполнения программы газификации Псковской области в 2021 году будут выполнены проектно-изыскательские работы на семи объектах в Невельском, Красногородском, Новоржевском и Пушкиногорском районах. Также предусмотрены строительно-монтажные работы на объекте протяженностью 36 км в Новосокольническом районе.

Председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко поблагодарила партнеров за включение в программу газификации всех предложений профильного органа исполнительной власти. «Это позволит газифицировать важные и перспективные агропромышленные площадки в регионе», - отметила Елена Пилипенко.

В рамках совещания участники рабочей группы обсудили необходимость корректировки схемы газификации в регионе и другие актуальные вопросы, касающиеся реализации программы.