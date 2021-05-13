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ЖКХ

Баки для сортировки отходов начинают устанавливать в Пскове

20.05.2021 19:20|ПсковКомментариев: 3

Девять баков для сортировки отходов выставили в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании «Экопром», баки с надписями «Вторсырье» и «Смешанные отходы» появились на улицах Алехина, Алтаева и Крупской.

Всего на территории города выставят 90 подобных баков. Оставшийся 81 бак установят в течение недели.

Напомним, что контейнеры с оранжевой наклейкой и надписью «Вторсырье» предназначены для отходов, которые подлежат переработке. Бумагу, пластик, стекло и металл следует выбрасывать именно в них.

В контейнеры с наклейкой и надписью «Смешанные отходы» можно бросать все остальное: пищевые отходы, средства личной гигиены, неперерабатываемые емкости из-под продуктов питания и другое.

Теги: #псков #ТКО #экопром
Источник: Псковская Лента Новостей
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