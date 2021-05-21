ЖКХ

Специалисты «Экопрома» проведут прием граждан в Стругах Красных 28 мая

Региональный оператор по обращению с ТКО - филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») проведет выездной прием физических и юридических лиц в Стругах Красных 28 мая с 11.00 до 16.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Советская, 14. Все желающие смогут получить консультацию по пересчету и начислению платы за ТКО, заключить договор на вывоз ТКО (для юридических лиц), получить ответы на интересующие вопросы

«Напоминаем, что приходить на прием необходимо с копиями документов», - добавили в пресс-службе.