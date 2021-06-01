Псковичи могут задать любые вопросы Теплосетям

Очередной отопительный сезон в Псковской области остался позади. Как правило, по его завершении у псковичей возникает ряд вопросов к Псковским тепловым сетям. Для того, чтобы работа Псковских тепловых сетей стала более открыта и понятна потребителям, было принято решение о запуске серии публикаций и постов в социальных сетях, под которыми псковичи могут адресовать предприятию все интересующие их вопросы.
Если вас интересует:
Обязательно пишите свои вопросы в комментариях к этой новости или в наших социальных сетях.
Вопрос можно оставить под постом:
Две недели редакция Псковской Ленты Новостей будет систематизировать поступившие вопросы. Наиболее популярные и интересные из них от лица читателей зададут в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
«Вопрос каждого потребителя будет услышан!» - обещают представители Псковских тепловых сетей.