ЖКХ

Псковичи могут задать любые вопросы Теплосетям

Очередной отопительный сезон в Псковской области остался позади. Как правило, по его завершении у псковичей возникает ряд вопросов к Псковским тепловым сетям. Для того, чтобы работа Псковских тепловых сетей стала более открыта и понятна потребителям, было принято решение о запуске серии публикаций и постов в социальных сетях, под которыми псковичи могут адресовать предприятию все интересующие их вопросы.



Если вас интересует:

Почему на две недели отключили горячую воду?

Зачем раскопали полгорода?

Запутались в квитанциях?

Одна батарея теплее другой?

Кажется, что отопление рано отключили?

Не понимаете, как формируются и рассчитываются платежи?

Обязательно пишите свои вопросы в комментариях к этой новости или в наших социальных сетях.

Вопрос можно оставить под постом:

Две недели редакция Псковской Ленты Новостей будет систематизировать поступившие вопросы. Наиболее популярные и интересные из них от лица читателей зададут в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.



«Вопрос каждого потребителя будет услышан!» - обещают представители Псковских тепловых сетей.