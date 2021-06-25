ЖКХ

Энергетики завершили восстановление основной сети после урагана в Великих Луках

Энергетики завершили восстановление основной сети в Великих Луках после урагана по состоянию на 18.00 27 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

«Электроснабжение всех социально значимых объектов города обеспечено в полном объеме», - подчеркнули в пресс-службе.

В настоящий момент продолжаются аварийно-восстановительные работы на сети 0,4 кВ по заявкам потребителей. На 18.00 без электроэнергии остаются отдельные дома и участки улиц в Великих Луках.

«Работы будут продолжены до полного восстановления сети», - заверили в администрации.

Заявки на восстановление электроснабжения необходимо оставлять по бесплатному круглосуточному телефону «горячей линии» 8-800-220-0-220.