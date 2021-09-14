ЖКХ

КПРФ - за порядок в сфере ЖКХ и снижение тарифов

Реализовать полноценные программы газификации и водоснабжения всех населенных пунктов, а также ремонта социальных учреждений области предлагают псковские коммунисты в соей предвыборной программе.

«Мы готовы сформировать дееспособную региональную программу переселения людей из непригодного для проживания, ветхого жилья, - рассказал первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко. - Наша партия готова обеспечить в пятилетний срок полное расселение граждан из аварийного жилья».

Кроме того, КПРФ предлагает принять программу строительства доступного жилья, включая социальное жилье.

Необходимо законодательно на региональном уровне вернуть предприятия сферы ЖКХ в муниципальную и государственную собственность. Также надо вернуть систему МУПов в государственное управление.

Крайне важно пересмотреть структуру затрат, закладываемых в тарифы, и изменить нормативы потребления коммунальных услуг в сторону их снижения. Коммунисты выступают за то, чтобы закрепить тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг не более 10% от дохода семьи, больше - помощь государства.

19 сентября на выборах депутатов Псковского областного Собрания голосуем за КПРФ и кандидатов от нашей партии!

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское областное отделение политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации»