ЖКХ

В России вступили в силу новые правила подключения участков к газу

В России 18 октября вступили в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям. Соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

По новым правилам догазификация возможна в тех населенных пунктах, где есть газораспределительная инфраструктура. На нее могут претендовать только люди, которые пользуются газом для личных нужд, а не в коммерческих целях. Сроки подведения газа к домовладению будут зависеть от его удаленности от газораспределительной инфраструктуры, пишет газета «Известия».

Для подключения участка к сети требуется направить оператору газификации заявку. Это можно сделать через портал госуслуг, в МФЦ или на сайте газораспределительной организации. К заявке нужно приложить ситуационный план, топографическую карту, а также свидетельство о праве собственности.

Напомним, 16 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России создан единый оператор газификации для подключения газа в домах россиян. Он пояснил, что единый оператор был создан для того, чтобы бесплатно провести газ до границ участков, если к населенному пункту подведен газопровод.

В то же время Мишустин обратил внимание на то, что стоимость услуг по установке оборудования для подведения газа гражданам России в дома не должна быть завышена.

В июне президент России подписал закон о бесплатном проведении газопровода до границ земельных участков. Документ вводит институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения, то есть «Газпром».

О том, что в стране будут бесплатно подключать газ до участка, российский лидер заявлял в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля. Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» о запуске бесплатного подключения граждан к газу.