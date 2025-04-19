Общество

За неделю псковские росгвардейцы изъяли 21 единицу оружия

С 14 по 20 апреля сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 9 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Росгвардейцы выявили 4 административных правонарушения, из оборота изъяли 21 единицу оружия и более 200 боеприпасов.

Росгвардия напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратится с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.