ЖКХ

Завершилось благоустройство двора дома на улице Звездной в Пскове

Завершилось благоустройство двора дома на улице Звездной, 11А в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

Работы проведены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» за счет средств федерального бюджета. Двор вошел в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» благодаря жильцам, которые подали заявку в программу, выполнив все ее условия.

Подрядная организация - ООО «СпецТрансСервис» - отремонтировала покрытие проездов и тротуаров из асфальтобетонной смеси, заменила бортовой камень, отрегулировала высотное положение крышек колодцев. Во дворе организовали новые парковочные места и пешеходные дорожки, благоустроили зеленую зону, а также посеяли газон.

Работы завершили в срок и при благоприятных погодных условиях. Заказчик работ, управление городского хозяйства администрации города Пскова, принял объект без замечаний, добавили в пресс-службе.