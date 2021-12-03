ЖКХ

Газификацию обсудили представители профсоюза с главой Невельского района

Вопросы газификации обсудили представители облсовпрофа с главой Невельского района Олегом Майоровым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В рамках встречи прошло заседание координационного совета профорганизаций, также было подписано соглашение о сотрудничестве. В ближайшее время планируется создать муниципальную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Стороны обсудили проблемные моменты, наметили ряд совместных мероприятий.

На встрече присутствовал руководитель профсоюзной здравницы - санатория «Голубые озера». Он обозначил проблему газификации.

«Проект газификации уже заказан, мы рассчитываем, что дело сдвинется в 2022 году. В вопросе газификации заинтересованы не только профсоюзы, газификация нужна и другим хозяйствующим субъектам, всему району. Будем работать поступательно в этом направлении, сообща. Взаимодействие с муниципальной властью находится на высоком уровне, нас слышат, понимают важность совместной работы, есть заинтересованность в эффективной работе нашей здравницы – это рабочие места, люди, большая часть налоговых отчислений, это бренд района. Спасибо всем сторонам социального партнёрства за эффективную работу во благо людей!» – ответил председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.