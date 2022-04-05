ЖКХ

Горводоканал Пскова сообщил о случаях мошенничества с извещениями

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» рассказало о случаях мошенничества с извещениями о необходимости проверки приборов учета. Об этом сообщается в группе предприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: МП города Пскова «Горводоканал»

«В минувшие выходные на наши ресурсы начали поступать многочисленные обращения в связи с полученными извещениями о необходимости поверки приборов учета. Разумеется, это не что иное, как реклама! Но составлена она таким образом, что можно принять ее как извещение об обязательном исполнении обязательств собственников по поверке приборов учета», - рассказали на предприятии.

Отмечается, что недобросовестные предприниматели продолжают использовать мошеннические схемы с выдержками из действующего законодательства и информацией о тарифах для продвижения своих услуг по завышенным ценам. МП города Пскова «Горводоканал» не имеет отношения к размещенной в листовке информации.

«Напоминаем, что необходимость проведения поверки зависит от сроков, указанных в паспорте каждого счетчика. Кроме того, эта информация доводится до абонентов Горводоканалом в квитанциях перед окончанием поверочного интервала. Будьте внимательны! Помните, что только собственник или наниматель жилого помещения принимает решение о замене или поверке приборов учета и самостоятельно выбирает того, кто окажет эти услуги», - подчеркнули в предприятии.

Помимо этого, в сентябре прошлого года уже была история с извещениями от этой же фирмы.