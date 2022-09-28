ЖКХ

Псковским депутатам объяснили, почему уходит много времени на проекты по догазификации

Почему происходят задержки и уходит много времени на составление проектов по догазификации объяснил заместитель исполнительного директора АО «Газпром газораспределение Псков» по строительству и инвестициям Игорь Мелузов в ходе парламентского часа на сессии регионального парламента 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«По проектным организациям - очень много топографических съемок, обходим каждого заявителя, уходит время на геодезию, и к сожалению, уходит время на согласование - почему задерживается время на проекты», - рассказал он.

Количество бригад по Псковской области увеличили практически в два раза, указал он. «Подрядчики в регионе нарастили в два раза объем буровых установок. Что поручено, делаем с ответственностью. Объем работ большой, но мы стараемся это сделать», - резюмировал он.