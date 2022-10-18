ЖКХ

Россияне неосознанно выбрасывают 500 кг золота ежегодно

В России перерабатывается всего 5% отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Российский экологический оператор представил соответствующие данные на Российском экологическом форуме. При этом большую часть таких отходов — 955 тысяч тонн — представляет собой бытовая техника, в составе которой может содержаться более 500 килограммов золота, сообщается на сайте Российского экологического оператора.

Фото: Российский экологический оператор

«В России ежегодно образуется около 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электрического оборудования. Большая часть отходов электроники — это бытовая техника (67%, или 1 млн тонн). Всего 5% отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО) перерабатывается в России, остальное захоранивается и наносит непоправимый вред окружающей среде. В среднем содержание драгметаллов в печатных платах составляет от 25 граммов на тонну. Отсюда можно сделать вывод, что россияне выбрасывают около 955 тысяч тонн бытовой техники, в составе которой может находиться более 0,5 тонны золота. Все это можно было бы направлять на утилизацию. Исправить ситуацию поможет введение реестра добросовестных утилизаторов, а также формирование требований к утилизации электротехники», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Он добавил, что захораниваемые ОЭЭО наносят огромный вред окружающей среде, при этом представляют собой ценные ресурсы, по содержанию полезных компонентов в сотни и тысячи раз превосходящие природные источники. Ценные компоненты ОЭЭО, которые могут быть использованы в качестве вторичных ресурсов, характеризуются высоким содержанием черных и цветных металлов, а также включают в себя значительную долю ликвидных пластиков.

Согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «ИТС 15−2016, утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)» (в настоящее время актуализирован до ИТС 15−2021) общее содержание драгоценных металлов в печатных платах составляет от 25 граммов на тонну.

Среднее содержание драгоценных металлов в печатных платах:

золото — от 25 до 1000 граммов на тонну;

серебро — от 250 до 5000 граммов на тонну;

платина — от 5 до 40 граммов на тонну;

палладий — от 5 до 100 граммов на тонну.

Климатическое и холодильное оборудование составляет 22% от ОЭЭО. Еще 9% занимают IT-оборудование и офисная техника. В них содержатся бромированные антипирены, которые при возгорании образуют опасные канцерогены, а некоторые являются доказанными разрушителями эндокринной системы. Лампы, представляющие собой ртутьсодержащие источники света, это еще 2% ОЭЭО.