ЖКХ

Дворовую территорию после замены сетей благоустроят у дома №15 на Зональном переулке в Пскове

Дворовую территорию после замены сетей благоустроят у дома №15 на Зональном переулке в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

«Нам поступило очередное обращение от жительницы Зонального переулка, дом №15. Если честно, то вначале мы его спутали с Ленинградским шоссе, где работали буквально на прошлой неделе. Начальник участка сообщал, что частичное благоустройство там было сделано, все материалы вывезены. Мы уже хотели достать шашку и укоротить ею премиальную часть, но решили тщательно во всём разобраться, так как вопросы, связанные с благоустройством, находятся на личном контроле у руководителя предприятия», - уточнили в пресс-службе.

На Зональном переулке работала ремонтная служба предприятия в прошлом году. Там разом производились работы по устранению утечки, как раз от дома №15 по Зональному переулку, и врезка на дома для семей сирот, которые находятся за забором от этого дома.

«Когда мы навели порядок в своей голове, стали разбираться, а как так могло получиться, что трубы, которые были демонтированы ещё в прошлом году, лежат у подъезда дома? Оказалось, что наши коллеги действительно устраняли там утечку, но она была не на сетях нашего предприятия, а на ответвлении, которое идёт к магазину, который расположен в доме напротив. Но мы же не могли просто так работать на чужих сетях! Стали разбираться дальше, нашли договор подряда, по которому оказывали услуги по замене участка сети. Теперь всё встало на свои места. Изучив договор тщательно, мы обнаружили, что договор был только на ремонт трассы, а всё остальное: благоустройство парковки, пешеходной дорожки и вывоз труб – это обязательства, которые взял на себя заказчик работ», - объяснили в ПТС.

Предприятие созвонилось с заказчиком. Тот обещал вывезти трубы, а по наступлению тепла заняться благоустройством. «Ситуация вышла комичная, взялись за подряд, выполнили его чётко и в срок, но оказались виноватыми в нарушении целостности дворовой территории. Жителей, естественно, можно понять, они видели, как сотрудники нашего предприятия выполняют работу, а потом видят весь этот бардак, который всплыл на поверхность после того, как растаял снег. А откуда они могут знать, почему мы там работали и на каких условиях? Претензия очень даже логична и обоснована», - заключили на предприятии.