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ЖКХ

Объекты газового комплекса в Псковской области подготовили к работе в осенне-зимний период

13.10.2023 09:50|ПсковКомментариев: 0

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» выполнили подготовку газораспределительных систем и технологического оборудования к работе в осенне-зимнем периоде 2023-2024 гг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Работники предприятия провели текущий ремонт пунктов редуцирования газа, устройств электрохимической защиты газопроводов. Было проведено техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов.

Также специалисты компании выполнили техническое диагностирование 19,6 км надземных и подземных газопроводов, техническое диагностирование 4 пунктов редуцирования газа, приборное обследование технического состояния 99,16 км подземных газопроводов и 5 подводных переходов.

«С нашей стороны работы по подготовке газораспределительного комплекса к отопительному сезону выполнены в полном объеме и в нужные сроки, что обеспечит бесперебойное и безопасное газоснабжения Псковской области в осенне-зимний период. Потребителям для безопасного использования газа необходимо перезаключить договоры на техническое обслуживание газового оборудования по новой форме с газораспределительной организацией», - отметила главный инженер – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.

«Газпром газораспределение Псков» напоминает, что в связи с началом отопительного периода необходимо особенно внимательно следить за работой газового оборудования. Изучить правила безопасного пользования газом можно на сайте компании.

Теги: #Газпром газораспределение Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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