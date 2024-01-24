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ЖКХ

Повышение тарифов ЖКХ – панацея от всех проблем?

24.01.2024 16:54|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о том, является ли повышение тарифов ЖКХ панацеей от всех проблем? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Эта зима оказалась богатой и на морозы, и на колебания температуры. Капризы погоды привели к авариям на сетях ЖКХ – старые, местами прогнившие трубы не выдерживали нагрузок, давали течь, оставляя сотни жителей по всей стране без тепла и воды.

Некоторые пострадавшие (например, в Подмосковье) выходили жечь костры на улицах, чтобы хоть как-то согреться. Всё это снималось на видео, выкладывалось в Сеть. В Пскове на новогодних праздниках обошлось без организации кострищ во дворах. И тем не менее, только в первые январские дни в региональном центре зафиксировали 75 аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, 92 – на сетях канализации и 10 утечек на сетях теплоснабжения.

Эти события дали пищу для размышлений депутатам Госдумы. Группа единороссов во главе Андреем Гурулёвым обратила внимание на то, что сейчас в тарифы на оплату воды и отопления закладываются траты лишь на содержание оборудования, но не на его обновление. Парламентарии высказали мнение о том, что тариф должен реагировать хотя бы на уровень инфляции. Однако этого в последние годы не происходило. Так что теперь, чтобы наверстать упущенное, депутаты предложили повысить тарифы ЖКХ сразу минимум на 15%.

Это предложение вызвало неоднозначную реакцию в обществе. С одной стороны, прежняя инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства, действительно, устарела. Гнилые трубы давно не соответствуют современным стандартам, а система ЖКХ требует кардинальной модернизации. Но с другой... Спасёт ли повышение тарифов на 15% инфраструктуру ЖКХ? И сможет ли государство собрать такие деньги у населения, которое болезненно реагирует на любые подорожания? О том, можно ли назвать повышение тарифов панацеей от всех проблем, и о том, не приведёт ли это к тотальной системе неплатежей, сегодня в программе «Дневной дозор».

Проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства сейчас, действительно, очень много, отметил директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов. По его словам, на этом фоне повышение тарифов – самый вероятный вариант развития событий. Но людям с низким уровнем дохода опасаться этого процесса не стоит, ведь государство продумало целую систему адресной поддержки граждан. Так, семьи, которые отдают за ЖКУ больше 22% своих доходов, могут получать ежемесячную компенсацию. Нужно лишь поинтересоваться всеми нюансами и собрать справки. Есть, однако, по словам Игоря Максимова, и второй механизм, к помощи которого можно было бы прибегнуть в попытках модернизировать сети ЖКХ. И этот механизм – госпрограммы. Правда, попасть в них непросто.

«И скажу по опыту нашего предприятия, что повышение тарифов, которое бы помогло каким-то образом увеличить ремонтно-инвестиционную программу для обеспечения надежности, составляет 12-13 процентов. Это правда. Понятно, что это будет дополнительным напряжением для кошелька граждан. Я думаю, что это не самое страшное, потому что в государстве создана целая система субсидий и адресной поддержки людей, в том числе и при высоких жилищно-коммунальных тарифах. Второе - это адресные бюджетные программы. Это та сфера, которая на 75 процентов работает для людей, для их благополучного жития».

То, что сейчас проблему с модернизацией сетей ЖХК предлагают решить через повышение тарифов, вполне закономерно. Но совершенно непонятно, почему ситуацию нужно было доводить до той стадии, когда её нужно спасть резкими повышениями, поделился мнением директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов. Но даже дополнительные деньги – не гарант того, что проблема решится.

«Мы сейчас живем в такое интересное время, когда люди перестали уметь справляться с проблемами даже при наличии денег. Посмотрите, какое количество объектов, на которые было выделено финансирование, не закончены. Не закончено строительство, не закончены сдачи, не закончены монтажные работы. У государства есть соцподдержка. В случае, если платеж превышает 10% от дохода, то применяются меры поддержки граждан. Население, которое не может заплатить больше 20%, может обратиться за соцподдержкой. Но все равно уровень доходов, например, пенсионеров - просто запредельно нищенский. Я не понимаю, как можно думать о таких платежах в сфере ЖКХ, не думая о том, как реально поднять на порядок уровень пенсий».

Процент, на который стоит повысить тарифы ЖКХ, должен быть экономически обоснован и рассчитан специалистами, отметил директор псковской управляющей компании «Комфортное домоуправление» Дмитрий Гусаков. Да и в целом, заставлять платить за модернизацию сетей только население – неправильно. Если люди не поймут, откуда взялись эти 15%, многие платить не будут, уверен Дмитрий Гусаков.

«Сети требуют модернизации, в нашем городе достаточно сложных моментов, которые требуют внимания и со стороны капитального ремонта, и со стороны модернизации, улучшения. Многие дома у нас свой срок службы, на который они были рассчитаны, уже выработали. Да, я согласен. Но по поводу процентов, это должно быть рассчитано, это должно быть доказано. Нельзя всю эту ответственность взваливать на население, и только за счет денег людей производить эти работы. Система формирования платежей в жилищно-коммунальном хозяйстве, мне кажется, не должна превышать те моменты, которые у нас происходят в связи с инфляцией. Если нужны какие-то повышения, то у нас был разработан механизм того, как у нас происходит повышение системы ЖКХ, на какой процент. У нас есть предельные индексы. Людей обманывать тоже нельзя. То есть неплатежи населения, конечно, вырастут, если люди не понимают, за что они платят. Они могут высказывать свои претензии».

Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства должны быть разумными. Сейчас они и так меняются дважды в год. И уровень инфляции благодаря этому хорошо компенсируют, заверил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. Он добавил: единовременный подъём тарифов на 15% – не лучшая идея.

«Сразу же повышать так сильно нагрузку, я считаю, нецелесообразно. Нужна плановая программа ремонта и замены сетей, возможно, дотирования из фондов реформирования ЖКХ. Была такая в свое время программа, и она очень хорошо работала. Я считаю, что это чересчур высокая нагрузка в настоящее время».

Изношенность сетей сейчас колоссальная, но люди с низким уровнем дохода, вероятнее всего, не будут отказываться от покупки еды и одежды ради того, чтобы заплатить больше за услуги жилищно-коммунального хозяйства. И отчасти это объясняется тем, что по некоторым направлениям жители региона и сейчас, ещё до всяких повышений, не видят эффективной работы, отметил эксперт в сфере ЖКХ, председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов. И тем не менее, задуматься он предлагает не о том, насколько будут повышать тарифы (с его точки зрения, это неизбежный процесс), а о том, насколько эффективно будут расходовать эти деньги.

«Безусловно, у населения не повысились доходы на 15 процентов. Просто вот эту планку, которая у нас есть для субсидий, превысят. И надо будет из бюджета опять же людям доплачивать. То есть больше будет малоимущих. Вот вся история. А будут люди платить или не будут, это покажет, насколько эффективно вы будете показывать свою работу. Слава богу, в Пскове нет таких проблем. "Тепловые сети" эффективно и быстро реагировали на отключения, которые происходили. Каждый год на протяжении последних лет пяти-семи в отчете комитета по ЖКХ говорится, что износ сетей - больше 70 процентов. Только-только сейчас начали большие проекты по реконструкции сетей. Слава богу, есть программа модернизации ЖКХ, которая два года работает. Сейчас очнулись, а денег нет, не хватает. Кто у нас самый богатый? Безусловно, население».

Износ сетей – проблема, актуальная практически для каждого района. И она настолько глубока, что повышения тарифов на 15% будет недостаточно для того, чтобы её решить, поделился мнением глава Островского района Дмитрий Быстров. Он обратил внимание и на другую сторону вопроса – на доходы населения. Инфляция, по словам главы муниципалитета, сейчас ощущается во многих сферах жизни – растут цены на продукты, на топливо... Уровень заработной платы не успевает за этими скачками, а если добавить к этому списку ещё и рост тарифов ЖКХ? Реакция людей очевидна. Но и игра не стоит свеч, ведь глобально на модернизацию системы жилищно-коммунального хозяйства это решение не повлияет.

«Интересно, а от чего считать? Тарифы разные. Есть комитет у нас по тарифам, который занимается тарифным регулированием. Там вам скажут, что тарифы разнятся. В одном районе такие котельные - один тариф, в другом - второй, в городе Пскове - третий, естественно. Везде все по-разному. Даже если взять дифференцированный подход к каждому муниципалитету, я вас уверяю, 15% не хватит всем, если мы говорим про глобальную модернизацию инфраструктуры».

Проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства накопились ещё с советских времён. И в то время, как бывшие республики Советского Союза (речь идёт о странах Балтии) резко подняли тарифы ещё в 90-е годы, чтобы модернизировать систему ЖКХ, в России на протяжении нескольких десятилетий старались не проводить никаких резких перемен.

Можно ли ждать дальше? Сколько ещё протянут без масштабной модернизации сети? Всё это сложные вопросы... Да, для обновления сферы ЖКХ нужны деньги. И немалые. Но забрать их у потребителей – самый простой вариант. И вряд ли таким положением вещей будут довольны все россияне. Слишком многие из них с трудом выживают на свои зарплаты и пенсии, стоят на грани нуждаемости и из-за того, что доход лишь немного превышает планку, не могут получить заветную помощь от государства.

Модернизация нужна. Но более правильным вариантом будет брать деньги на эти нужды из госпрограмм, а не из карманов незащищённых слоёв населения.

Светлана Пикалёва

Теги: #ЖКХ
Источник: Псковская Лента Новостей
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