Повышение тарифов ЖКХ – панацея от всех проблем?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о том, является ли повышение тарифов ЖКХ панацеей от всех проблем? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Эта зима оказалась богатой и на морозы, и на колебания температуры. Капризы погоды привели к авариям на сетях ЖКХ – старые, местами прогнившие трубы не выдерживали нагрузок, давали течь, оставляя сотни жителей по всей стране без тепла и воды.
Некоторые пострадавшие (например, в Подмосковье) выходили жечь костры на улицах, чтобы хоть как-то согреться. Всё это снималось на видео, выкладывалось в Сеть. В Пскове на новогодних праздниках обошлось без организации кострищ во дворах. И тем не менее, только в первые январские дни в региональном центре зафиксировали 75 аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, 92 – на сетях канализации и 10 утечек на сетях теплоснабжения.
Эти события дали пищу для размышлений депутатам Госдумы. Группа единороссов во главе Андреем Гурулёвым обратила внимание на то, что сейчас в тарифы на оплату воды и отопления закладываются траты лишь на содержание оборудования, но не на его обновление. Парламентарии высказали мнение о том, что тариф должен реагировать хотя бы на уровень инфляции. Однако этого в последние годы не происходило. Так что теперь, чтобы наверстать упущенное, депутаты предложили повысить тарифы ЖКХ сразу минимум на 15%.
Это предложение вызвало неоднозначную реакцию в обществе. С одной стороны, прежняя инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства, действительно, устарела. Гнилые трубы давно не соответствуют современным стандартам, а система ЖКХ требует кардинальной модернизации. Но с другой... Спасёт ли повышение тарифов на 15% инфраструктуру ЖКХ? И сможет ли государство собрать такие деньги у населения, которое болезненно реагирует на любые подорожания? О том, можно ли назвать повышение тарифов панацеей от всех проблем, и о том, не приведёт ли это к тотальной системе неплатежей, сегодня в программе «Дневной дозор».
Проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства сейчас, действительно, очень много, отметил директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов. По его словам, на этом фоне повышение тарифов – самый вероятный вариант развития событий. Но людям с низким уровнем дохода опасаться этого процесса не стоит, ведь государство продумало целую систему адресной поддержки граждан. Так, семьи, которые отдают за ЖКУ больше 22% своих доходов, могут получать ежемесячную компенсацию. Нужно лишь поинтересоваться всеми нюансами и собрать справки. Есть, однако, по словам Игоря Максимова, и второй механизм, к помощи которого можно было бы прибегнуть в попытках модернизировать сети ЖКХ. И этот механизм – госпрограммы. Правда, попасть в них непросто.
То, что сейчас проблему с модернизацией сетей ЖХК предлагают решить через повышение тарифов, вполне закономерно. Но совершенно непонятно, почему ситуацию нужно было доводить до той стадии, когда её нужно спасть резкими повышениями, поделился мнением директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов. Но даже дополнительные деньги – не гарант того, что проблема решится.
Процент, на который стоит повысить тарифы ЖКХ, должен быть экономически обоснован и рассчитан специалистами, отметил директор псковской управляющей компании «Комфортное домоуправление» Дмитрий Гусаков. Да и в целом, заставлять платить за модернизацию сетей только население – неправильно. Если люди не поймут, откуда взялись эти 15%, многие платить не будут, уверен Дмитрий Гусаков.
Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства должны быть разумными. Сейчас они и так меняются дважды в год. И уровень инфляции благодаря этому хорошо компенсируют, заверил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. Он добавил: единовременный подъём тарифов на 15% – не лучшая идея.
Изношенность сетей сейчас колоссальная, но люди с низким уровнем дохода, вероятнее всего, не будут отказываться от покупки еды и одежды ради того, чтобы заплатить больше за услуги жилищно-коммунального хозяйства. И отчасти это объясняется тем, что по некоторым направлениям жители региона и сейчас, ещё до всяких повышений, не видят эффективной работы, отметил эксперт в сфере ЖКХ, председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов. И тем не менее, задуматься он предлагает не о том, насколько будут повышать тарифы (с его точки зрения, это неизбежный процесс), а о том, насколько эффективно будут расходовать эти деньги.
Износ сетей – проблема, актуальная практически для каждого района. И она настолько глубока, что повышения тарифов на 15% будет недостаточно для того, чтобы её решить, поделился мнением глава Островского района Дмитрий Быстров. Он обратил внимание и на другую сторону вопроса – на доходы населения. Инфляция, по словам главы муниципалитета, сейчас ощущается во многих сферах жизни – растут цены на продукты, на топливо... Уровень заработной платы не успевает за этими скачками, а если добавить к этому списку ещё и рост тарифов ЖКХ? Реакция людей очевидна. Но и игра не стоит свеч, ведь глобально на модернизацию системы жилищно-коммунального хозяйства это решение не повлияет.
Проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства накопились ещё с советских времён. И в то время, как бывшие республики Советского Союза (речь идёт о странах Балтии) резко подняли тарифы ещё в 90-е годы, чтобы модернизировать систему ЖКХ, в России на протяжении нескольких десятилетий старались не проводить никаких резких перемен.
Можно ли ждать дальше? Сколько ещё протянут без масштабной модернизации сети? Всё это сложные вопросы... Да, для обновления сферы ЖКХ нужны деньги. И немалые. Но забрать их у потребителей – самый простой вариант. И вряд ли таким положением вещей будут довольны все россияне. Слишком многие из них с трудом выживают на свои зарплаты и пенсии, стоят на грани нуждаемости и из-за того, что доход лишь немного превышает планку, не могут получить заветную помощь от государства.
Модернизация нужна. Но более правильным вариантом будет брать деньги на эти нужды из госпрограмм, а не из карманов незащищённых слоёв населения.
Светлана Пикалёва