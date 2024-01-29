ЖКХ

Сергей Грахов: Процент износа сетей определяется по документам

Процент износа сетей определяется не физическим путем, а по документам. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У любой сети есть свой срок службы. Процент износа определяется не физическим путем, а по документам. Когда осуществляется подготовка к отопительному сезону делаются двухнедельные отключения», – сказал он и уточнил, что за этот период времени происходит ревизия котельных и стресс-тест для сетей.

«Дают давление в 1,5 раза выше положенного, там, где прорвалось, там ремонтируют. Паспорт готовности дается, когда все испытания будут пройдены. Делается все, чтобы устранить все эти факторы», – добавил он.