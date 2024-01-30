ЖКХ

Плюсса осталась без водоснабжения из-за аварии на сетях

В поселке Плюсса произошло отключение воды сегодня, 2 февраля, в связи с аварией на центральном водозаборе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

«Аварийные службы уже приступили к ремонтным работам, после проведения которых водоснабжение поселка будет восстановлено», - отметили в администрации.

Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 15.00.

«Приносим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и приносим извинения за возможные неудобства», - добавили в администрации.