ЖКХ

«Мы боимся обрушения»: жильцы доходного дома Сафьянщикова в Пскове бьют тревогу

Жильцы Дома Сафьянщикова (объекта культурного наследия федерального значения) на Октябрьском проспекте, 18 в Пскове боятся обрушения здания. Об этой проблеме местная жительница рассказала в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Панорама: Яндекс.Карты

«Постоянно в подвальном помещении подъезда №3 стоит вода, десятилетиями подмывается фундамент дома, что может грозить обрушением части здания. Пишем во все инстанции, но пока безрезультатно», - отметила псковичка.

Скриншот из видео Ольги Бахиревой

«К сожалению, нас пока только пытаются заставить поверить в то, что воды в подвале нет, вместо того, чтобы признать, что она там есть и предпринять необходимые действия. Однако проще и дешевле убеждать жильцов, что никакой воды нет. Показалось. Иллюзия обмана», - сыронизировала женщина.

Она отметила, что жильцы направили обращение в Генеральную прокуратуру РФ. «Мы боимся обрушения части здания. Уже не важно, культурное это наследие или нет, важно, что в доме живут люди», - подчеркнула псковичка.

Мужчина в комментариях добавил, что в магазине на первом этаже этого дома за последние несколько лет пол местами поднялся «сантиметров на пять, вряд ли это очень полезно для дома».

Добавим, доходный дом купца Сафьянщикова - это единственный в Пскове пример крупного доходного дома с двором-колодцем. На фасаде здания разместилась композиция из рогов изобилия, увитых цветочными гирляндами и лентами. Между ними помещён жезл Меркурия. Дом и флигель в стиле неоклассицизма был построен к 1912 году.

Илья Сафьянщиков родился в Пскове в 1856 году и был представителем шестого поколения купеческой семьи. Сафьянщиковым принадлежало несколько небольших производств и кожевенный завод. Имущество включало склады, лавки и магазины, сельскохозяйственные земли в Ручьевской волости Псковского уезда, несколько земельных участков в городе с хозяйственными постройками и каменными доходными домами.