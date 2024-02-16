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Александр Козловский: Газификация — сложнейший процесс

Газификация — сложнейший процесс, в год необходимо подключать тысячи абонентов, и волонтеры «Единой России» активно этому способствуют. Об этом депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Надо понимать сложность самой проблемы. Если раньше мы газификацией занимались и в год проводили газификацию 50-100 объектов, то сейчас в год мы должны тысячи объектов газифицировать. Этот маховик мы сейчас раскручиваем, подготавливаем почву. Мы, конечно, думали, что процесс будет запущен раньше, но это сложнейшее мероприятие, сложнейший проект», - сказал Александр Козловский.

Он отметил, что трудности возникают, в частности, из-за ограниченности человеческого ресурса, поэтому в процесс включились волонтеры «Единой России». «Мы берем часть работ на себя, разгружаем "Газпром межрегионгаз Псков", районные администрации, проходим улицы, уточняем списки», - пояснил депутат.

Говоря о смене руководства ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков», Александр Козловский заметил, что от «руководства зависит многое», и скорее всего в работу компании «будут введены некоторые коррективы».