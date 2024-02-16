Александр Козловский: Газификация — сложнейший процесс

Газификация — сложнейший процесс, в год необходимо подключать тысячи абонентов, и волонтеры «Единой России» активно этому способствуют. Об этом депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что трудности возникают, в частности, из-за ограниченности человеческого ресурса, поэтому в процесс включились волонтеры «Единой России». «Мы берем часть работ на себя, разгружаем "Газпром межрегионгаз Псков", районные администрации, проходим улицы, уточняем списки», - пояснил депутат.
Говоря о смене руководства ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков», Александр Козловский заметил, что от «руководства зависит многое», и скорее всего в работу компании «будут введены некоторые коррективы».