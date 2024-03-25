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Экономический комитет Собрания поддержал переход на упрощенную процедуру проектирования несложных объектов газоснабжения

Федеральную инициативу о переходе на более простую процедуру проектирования несложных объектов газоснабжения поддержал комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов на заседании 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Проектом предусматривается переход на одностадийное проектирование технически несложных объектов, которые в соответствии с частью 3 статьи 49 и пунктом 4.4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса не требуют разрешения на строительство и не подлежат экспертизе проектной документации.

В случае, если для строительства или реконструкции линейного объекта не требуется получение разрешения на строительство, архитектурно строительное проектирование может осуществляться исключительно путем подготовки проектной документации.

«Сами знаете, что (с газификацией – ред.) непросто, мы стараемся выйти на определенный темп. Мы понимаем, что объекты газоснабжения имеют повышенную опасность, но, если это возможно, предлагаем перейти на более простую процедуру проектирования несложных объектов газоснабжения», - сказал председатель профильного парламентского комитета Андрей Козлов.

Как пояснил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов, такая мера позволит ускорить темп газификации без вреда качеству.

«Качество страдать не будет. Приемку осуществляет Ростехнадзор, без их внимания ничего не обходится», - обратил внимание Антон Дымов.

Комитет рекомендовал областному Собранию рассмотреть этот вопрос на сессии 28 марта.