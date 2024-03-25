Экономический комитет Собрания поддержал переход на упрощенную процедуру проектирования несложных объектов газоснабжения

Федеральную инициативу о переходе на более простую процедуру проектирования несложных объектов газоснабжения поддержал комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов на заседании 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Проектом предусматривается переход на одностадийное проектирование технически несложных объектов, которые в соответствии с частью 3 статьи 49 и пунктом 4.4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса не требуют разрешения на строительство и не подлежат экспертизе проектной документации.
В случае, если для строительства или реконструкции линейного объекта не требуется получение разрешения на строительство, архитектурно строительное проектирование может осуществляться исключительно путем подготовки проектной документации.
Как пояснил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов, такая мера позволит ускорить темп газификации без вреда качеству.
«Качество страдать не будет. Приемку осуществляет Ростехнадзор, без их внимания ничего не обходится», - обратил внимание Антон Дымов.
Комитет рекомендовал областному Собранию рассмотреть этот вопрос на сессии 28 марта.