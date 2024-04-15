ЖКХ

Садоводства вошли в программу социальной газификации

Садоводческие товарищества вошли в программу социальной газификации. Постановление об этом подписало правительство РФ. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«Участниками программы могут стать владельцы участков, расположенных в СНТ. Заявка о подключении может быть подана как собственником домовладения, так и председателем СНТ. Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ, а его протокол – приложен к заявке о подключении», - рассказал Александр Козловский.

Газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков граждан в садоводческих некоммерческих товариществах, расположенных в границах газифицированных населённых пунктов. Депутат отметил, что на домовладение и земельный участок должны быть оформлены правоустанавливающие документы.