Директор «Нового квартала» разъяснил порядок уборки подъездов многоэтажек

За уборку в подъезде отвечает управляющая компания. График уборки обговаривается с жильцами, частота работ отражается в тарифе. Об этом сообщил руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев в программе «Управдом» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что частота уборки отражается в тарифе. Если жильцы хотят, чтобы в подъезде убирались чаще, они должны обратиться с этим запросом в «управляйку». Затем пройдет собрание собственников, где обсудят и согласуют новый тариф.
Антон Васильев напомнил, что подавляющая часть управляющих компаний — коммерческие организации, и тариф они могут устанавливать любой, а люди должны принять решение, готовы ли они работать с «управляйкой» на таких условиях, или нет.
Также гость студии обратил внимание, что в некоторых домах Пскова жильцы продолжают убираться в подъезде самостоятельно. Такой вариант подходит для тех, кто не желает платить за эти услуги управляющей организации или хочет, чтобы уборка проходила чаще, чем установлено в договоре, но не готов к повышению тарифа.