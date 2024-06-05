ЖКХ

Директор «Нового квартала» разъяснил порядок уборки подъездов многоэтажек

За уборку в подъезде отвечает управляющая компания. График уборки обговаривается с жильцами, частота работ отражается в тарифе. Об этом сообщил руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев в программе «Управдом» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«По поводу частоты. Как минимум, раз в месяц влажная уборка и раз в неделю сухая. Это минимально, согласно законодательству, - пояснил Антон Васильев. - Сегодня управляющие компании навязывают график, когда раз в месяц моется и раз в неделю подметается, сухая уборка. В моем случае моется не реже раза в неделю и подметается не реже 1-2 раза в неделю. У меня 2-3 раза в неделю уборка происходит».

Он отметил, что частота уборки отражается в тарифе. Если жильцы хотят, чтобы в подъезде убирались чаще, они должны обратиться с этим запросом в «управляйку». Затем пройдет собрание собственников, где обсудят и согласуют новый тариф.

Антон Васильев напомнил, что подавляющая часть управляющих компаний — коммерческие организации, и тариф они могут устанавливать любой, а люди должны принять решение, готовы ли они работать с «управляйкой» на таких условиях, или нет.

Также гость студии обратил внимание, что в некоторых домах Пскова жильцы продолжают убираться в подъезде самостоятельно. Такой вариант подходит для тех, кто не желает платить за эти услуги управляющей организации или хочет, чтобы уборка проходила чаще, чем установлено в договоре, но не готов к повышению тарифа.