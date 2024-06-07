ЖКХ

Военнослужащие устроили концерт на субботнике в псковской Черёхе

Военнослужащие устроили концерт во дворе дома №145 на улице ДОС в деревне Черёха Псковского района. Собственники вышли на субботник, чтобы благоустроить прилегающую территорию, и во время работ звучали песни советских времён, патриотические композиции и произведения современных исполнителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управляющей компании «Новый квартал».

Фото и видео здесь и далее: управляющая компания «Новый квартал»

В ходе субботника в порядок привели прилегающие к дому участки, собрали мусор, покрасили малые архитектурные формы. УК «Новый квартал» предоставила весь необходимый инвентарь, в том числе грабли и краску. Кроме того, сотрудники управляющей организации произвели покос и уборку травы, привели кустарники и другие зелёные насаждения в порядок.

«Благодарим всех активных жителей, которые помогают делать микрорайон чище, красивее, уютнее. Также хотелось бы сказать большое спасибо талантливым исполнителям, превратившим субботник в яркий праздник и подарившим всем его участникам массу положительных эмоций», - добавили в «Новом квартале».