ЖКХ

Предписания в адрес «управляек» это имитация бурной деятельности – директор «Нового квартала»

Предписания в адрес управляющих компаний редко способны повлиять на работу организации в целом. Об этом директор управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Если управляющая компания получает предписание, то это знак о том, что что-то уже давно идет не так, люди не получают обратной связи. Если бы я получил предписание, это говорило бы о том, что я где-то что-то упустил. Безусловно, после этого процесс работы должен измениться, чтобы такого больше не было», – сказал Антон Васильев.

При этом, по мнению директора «Нового квартала», для надзорных органов предписания в адрес управляющих компаний – это «имитация бурной деятельности».

«Для надзорных органов, как бы грубо это ни звучало, это имитация бурной деятельности и отписка для людей, потому что, вроде, обратились, должны отреагировать. Никто потом не смотрит, выполнила управляющая компания что-то или нет. Часто это носит единоразовый характер. Это обмен бумажками, к сожалению», - заключил Антон Васильев.