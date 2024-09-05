ЖКХ

Канализационные воды текут по стенам квартир дома в псковской деревне Родина

В многоквартирном доме №8 на улице Набережной в деревне Родина Псковского района более двух лет течёт канализация по стенам десяти квартир, сообщили в группе «Народный фронт | Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Видео: «Народный фронт | Псковская область»

Отмечается, что управляющая компания «Родина» систематически уклоняется от проведения необходимого ремонта стояка. Однако, взносы на капитальный ремонт приходят именно управляющей компании. В среднем за два года жильцы сотни квартир уплатили около миллиона рублей по квитанциям.

«Все стены и потолок уже заросли плесенью. И как еще 4 года в такой остановке жить?» - задается вопросом местный житель.

В управляющей компании обещали провести ремонтные работы 12 августа, но в последний момент работы были отменены, а решение вопроса было перенесено на 2028 год.