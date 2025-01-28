ЖКХ

Россиянам рассказали, как платить за отопление с 1 марта

Оплату за фактически полученное отопление по всей России планируют ввести с 1 марта 2025 года, рассказал заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов.

Он напомнил, что сейчас оплата отопительных услуг в многоквартирных домах происходит двумя способами — по фактической подаче, подтверждаемой показаниями счетчиков, и по системе 1/12, когда собственники платят за тепло равными долями в течение года. В этом случае за основу берут общие показания приборов учета за прошлый год.

Минстрой предлагает сделать схему оплаты по фактической подаче единой для всех жильцов многоквартирных домов уже с марта, пишет «Прайм».

«Иными словами, россияне не смогут больше платить за тепло в домах равномерно в течение года — теперь платежки будут приходить только в отопительный сезон», — пояснил Косов.

По его словам, при такой схеме собственники смогут увидеть реальные расходы по счетчикам и платить только за израсходованное тепло. Это сделает систему прозрачнее, но многим придется привыкнуть к изменениям, заключил специалист.