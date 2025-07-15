ЖКХ

Повторное отключение горячего водоснабжения на Запсковье затронет 84 адреса

Вследствие значительного объема проведенных накануне ремонтных работ на половине теплового узла на пересечении улиц Новоселов и Звёздной, завтра, 17 июля, планируется завершить вторую фазу реконструкции, что повлечет очередное крупное отключение горячего водоснабжения, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковских тепловых сетях».

Изображение: «Псковские тепловые сети»

«На завтра запланирована вторая очередь работ, которая тоже не обойдется без крупного отключения. Не сложно догадаться, что если мы будем осуществлять ремонт второй части тепловой камеры, то под отключение снова попадут те же абоненты», - сказали в ПТС.

Перечень абонентов, которые попадают под отключение:

Улица Труда, дома №: 47, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 67, 69, 71, 73, 73а 75;

Улица Новоселов, дома №: 44, 48, 50, 52;

Сиреневый бульвар, дома №: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

Проспект Энтузиастов, дома №: 1, 3, 5, 7, 9;

Улица Звездная, дома №: 7, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21;

Улица Юности, дома №: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 11б, 13, 15/130, 20, 22, 30;

Улица Инженерная, дома №: 108/62, 110, 113, 114, 115, 118, 120, 124, 126, 132, 134.

Работы начнутся ровно в 08:00 утра завтрашнего дня.

«Особо хочется отметить то, с каким пониманием жители микрорайона отнеслись к временным неудобствам. За что выражаем им отдельную благодарность. Завтра мы постараемся выполнить работы в максимально короткие сроки, чтобы минимизировать неудобства. Однако решающим фактором, который поставит точку в вопросе о том, как быстро мы сможем справиться, будет выступать погода. Даже вчера мы бы могли быстрее вернуть горячее водоснабжение, если бы не проливной дождь, который в самом конце внес свои корректировки. На этом пока все. О ходе и сроках окончания ремонтных работ мы обязательно сообщим дополнительно. Хорошего вам вечера», - заключили в ПТС.