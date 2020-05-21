Интерактив: Горячую воду в Овсище отключили «без объявления войны»

Сотрудники псковской «Мехуборки» о нюансах работы на мусоровозе, хитрых дворниках и человеке в контейнере

«Сказку о Салтане и Гвидоне» дарят в День защиты детей театр «Пушкинская школа» и музей-заповедник «Михайловское»

Велодорожки и новая брусчатка появятся в сквере на Труда и Энтузиастов до конца года