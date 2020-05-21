Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновые сапоги: за и против
Правила использования газа
Дом, где хочется остаться
Нескучная самоизоляция
Телефон прямого эфира 56-73-72
Рейтингомер: о логике и справедливости
О коронавирусе и дистанционном мучении
Гонки по вертикали
Зрелище для плебеев
рывок нацпроекта «культура»
Недооцененный город
Пушкинский фестиваль онлайн
Найти и обезвредить
 
 
 
ещё Интерактив 21.05.2020 20:056 Фотофакт: Токсичный Псков 02.06.2020 10:550 Интерактив: Горячую воду в Овсище отключили «без объявления войны» 01.06.2020 13:530 Фотофакт: В Невеле началось благоустройство пешеходной зоны на улице Ломоносова 31.05.2020 21:389 Интерактив: Не уничтожайте красоту! 29.05.2020 17:306 Интерактив: Школу замотали лентой 29.05.2020 12:155 Фотофакт: Недоступные скамейки в Пскове
 
 
 
Самое популярное 28.05.2020 14:0218 Пропавшая в Псковском районе девочка утонула 29.05.2020 15:253 Семья 3-летней Вари Поповой просит неравнодушных граждан воздержаться от посещения похорон 28.05.2020 16:240 Опубликовано фото и видео с места обнаружения тела девочки в реке Кебь 27.05.2020 14:309 Возбуждено уголовное дело по признакам убийства девочки в Псковском районе 26.05.2020 13:4011 Наталия Соколова о пропаже трехлетней девочки: От такой ситуации никто не застрахован
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Интерактив
Написать на ПЛН
Прикрепить фото/видео (до 15МБ):


* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru

За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

Интерактив: Горячую воду в Овсище отключили «без объявления войны»

02.06.2020 10:55|ПсковКомментариев: 0

Сюрприз от теплосетей в первый день лета. Приходим вчера домой с работы, а на подъезде объявление, что горячую воду нам уже отключили. Ещё утром никаких объявлений не было, не говоря уже о том, чтобы предупредить хотя бы за пару дней.

 
Объявление на подъезде появилось только в день отключения. 

Наш микрорайон Овсище стоит первым в графике отключений, это было известно давно. И должны были воду еще две недели назад отключить. Но перенесли из-за воплей тех, кому было холодно. Жалобщики заспамили «Инстаграм» губернатора, городские власти побоялись еще и горячую воду выключать. Тут, видимо, решили по-тихому, пока никто не успел опомниться и нажаловаться.

Нет, все понятно, работы какие-то им проводить надо. Но можно ж было по-нормальному предупредить? Конечно, запасы горячей воды не сделаешь, но мы б хоть морально подготовились.

Валентина

Теги: #ЖКХ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли из-за скачка заболеваемости коронавирусом вернуть жесткие ограничительные меры?
В опросе приняло участие 319 человек
02.06.2020, 11:040 Курс доллара обвалился 02.06.2020, 11:000 Николай Рассадин станет гостем программы «Гайд-парк» 02.06.2020, 10:550 Интерактив: Горячую воду в Овсище отключили «без объявления войны» 02.06.2020, 10:411 День памяти псковского князя Довмонта отмечают сегодня православные
02.06.2020, 10:300 Как получить государственную поддержку на покупку нового автомобиля LADA 02.06.2020, 10:290 Александр Козловский: Расслабляться некогда, мы продолжаем работать  02.06.2020, 10:250 «Единая Россия» в Псковской области закрыла 100% вакансий для участия в предстоящих выборах 02.06.2020, 10:141 Леонид Курсенков стал кандидатом на пост главы Себежского района от «Единой России»
02.06.2020, 10:120 Профильный комитет областного Собрания снял с рассмотрения утверждение границ зоны охраны церкви Жен Мироносиц 02.06.2020, 10:080 Пскович решил продать автомобильные диски через интернет и лишился денег 02.06.2020, 10:030 Более 280 детей из псковских школ обучаются удаленно в псковском «Кванториуме» 02.06.2020, 09:580 Псковских подростков приглашают к участию в конкурсе «Наследие святого благоверного князя Александра Невского»
02.06.2020, 09:521 Продукты попытался украсть пскович из магазина на Текстильной 02.06.2020, 09:450 Лесной пожар потушили в Островском районе 02.06.2020, 09:400 Пандус установят в здании пушкиногорской администрации после вмешательства прокуратуры 02.06.2020, 09:292 Заявление реготделения партии «Яблоко» по ситуации в Новоржеве и Пустошке
02.06.2020, 09:290 Из-за нарушения правил безопасности в Псковской области произошли три пожара 02.06.2020, 09:282 У 954 человек подтвержден коронавирус в Псковской области 02.06.2020, 09:234 Минобороны отобрало добровольцев для испытаний отечественной вакцины от коронавируса 02.06.2020, 09:121 На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние три года
02.06.2020, 09:012 Псковские турагенты начали продавать путевки к морю 02.06.2020, 08:580 В Псковской области убийце женщины и мужчины-инвалида могут дать пожизненный срок 02.06.2020, 08:520 Сбербанк продлил период отмены платы за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга до 30 июня 02.06.2020, 08:500 Водитель ВАЗа сбил мотоциклиста в Великих Луках
02.06.2020, 08:400 Навести порядок в Крестах помогут власти Пскова 02.06.2020, 08:325 В России разрабатывают способ лечения коронавируса ультрафиолетом 02.06.2020, 08:230 Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020» 02.06.2020, 08:148 План по восстановлению доходов россиян разработало правительство
02.06.2020, 08:072 Турчак: Будущее страны зависит от того, какие условия мы создаем для детей 02.06.2020, 07:502 Выпускникам предрекли трудности с поиском работы из-за пандемии 02.06.2020, 07:340 Куда исчезли лекарства и бинты в ФАПе деревни Плессы, разберется псковская ФАС 02.06.2020, 07:203 В Госдуме нашли способ увеличить производство золота вдвое
02.06.2020, 07:050 Пропавшую в Кунье пенсионерку видели вблизи железной дороги 02.06.2020, 07:000 70 юных островичей получили подарки от Детского фонда 02.06.2020, 00:121 Что привезли московские медики в псковский COVID-центр. ВИДЕО 02.06.2020, 00:020 Ограничения для прогулок несовершеннолетних псковичей вернут, если начнутся массовые нарушения
01.06.2020, 23:530 36 пунктов проведения ЕГЭ будет организовано в Псковской области 01.06.2020, 23:340 Тунис откроет границы с 27 июня 01.06.2020, 23:141 Стоимость квадратного метра в псковских новостройках составила по итогам квартала чуть больше 38 тысяч рублей 01.06.2020, 22:570 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ
01.06.2020, 22:460 Пушкинского «Евгения Онегина» чаще других книг слушают в аудиоформате поклонники поэзии 01.06.2020, 22:2810 Без народной поддержки изменения в Конституцию не вступят в законную силу - Андрей Турчак 01.06.2020, 22:160 На этой неделе псковичи смогут увидеть лунное затмение 01.06.2020, 22:077 Реплика Донецкого: Карантин второй свежести
01.06.2020, 21:590 В Порховском районе завершились работы по устройству монолитной конструкции мостового перехода. ВИДЕО 01.06.2020, 21:420 Прием заявок на участие в конкурсе «Лучшее поселение Псковской области» стартовал в регионе 01.06.2020, 21:370 Распространение большого баклана, редких грибов и насекомых изучат юные псковичи 01.06.2020, 21:200 Псковский МФЦ ведет прием документов на выплату семьям с детьми от 3 до 16 лет
01.06.2020, 21:190 День голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля будет выходным 01.06.2020, 21:140 Участниками онлайн-акции «Цветы жизни» стали более 150 жителей Пскова и области 01.06.2020, 21:070 Жителей Пушкинских Гор просят внести предложения по благоустройству общественных территорий 01.06.2020, 21:000 Движение автобусов по междугородным маршрутам возобновляется в Псковской области
01.06.2020, 20:520 За неделю самым частым видом ДТП в Псковской области стал наезд на препятствие 01.06.2020, 20:472 Возгорание рефрижератора для трупов в Петербурге не повредило тела 01.06.2020, 20:393 В Псковской области вырос оборот розничной торговли 01.06.2020, 20:201 Сбербанк разъясняет процедуру перечисления выплат господдержки семей с детьми
01.06.2020, 20:090 Псковичи смогут посетить ФНС с 15 июня по предварительной записи 01.06.2020, 19:590 О советских литераторах-именинниках — продолжателях традиций Пушкина вспоминают в музее-заповеднике «Михайловское» 01.06.2020, 19:450 На повороте на Родину затруднено движение из-за ДТП 01.06.2020, 19:400 ДТП произошло на улице Юбилейной в Пскове. ФОТО
01.06.2020, 19:390 176 кг продуктов передал фонд «Добрый город» в Опочку для семей с детьми 01.06.2020, 19:360 Коронавирус-праймериз, или Политика в нитриловых перчатках 01.06.2020, 19:260 Петр Алексеенко: Мы получили ответы на вопросы, которые озвучили администрации области 01.06.2020, 19:210 Изменился расчет периода предоставления сведений о доходах семей, получающих выплату из маткапитала
01.06.2020, 19:140 Детский омбудсмен попросила правительство о выплатах и за детей 16 и 17 лет 01.06.2020, 19:030 Кому анализы на коронавирус делают бесплатно, рассказали в комитете по здравоохранении Псковской области 01.06.2020, 18:341 Заканчивается срок подачи заявлений от налогоплательщиков на безвозмездную субсидию за апрель 2020 года 01.06.2020, 18:260 На территории СИЗО-1 установили аппарат видеосвязи
01.06.2020, 18:130 Псков отмечает День защиты детей в самоизоляции. ФОТО 01.06.2020, 18:060 Великолучанам рассказали об особенностях трудоустройства старшеклассников 01.06.2020, 18:000 Обеспечение сельских жителей чистой водой и лекарствами обсудили коммунисты с Михаилом Ведерниковым 01.06.2020, 17:580 До +20 градусов ожидается завтра в Псковской области
01.06.2020, 17:462 Сотрудники псковской «Мехуборки» о нюансах работы на мусоровозе, хитрых дворниках и человеке в контейнере 01.06.2020, 17:390 «Сказку о Салтане и Гвидоне» дарят в День защиты детей театр «Пушкинская школа» и музей-заповедник «Михайловское» 01.06.2020, 17:380 О правилах безопасного использования газа напоминают псковичам 01.06.2020, 17:321 Велодорожки и новая брусчатка появятся в сквере на Труда и Энтузиастов до конца года
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.