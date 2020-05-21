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Интерактив: Горячую воду в Овсище отключили «без объявления войны»
Сюрприз от теплосетей в первый день лета. Приходим вчера домой с работы, а на подъезде объявление, что горячую воду нам уже отключили. Ещё утром никаких объявлений не было, не говоря уже о том, чтобы предупредить хотя бы за пару дней.
Объявление на подъезде появилось только в день отключения.
Наш микрорайон Овсище стоит первым в графике отключений, это было известно давно. И должны были воду еще две недели назад отключить. Но перенесли из-за воплей тех, кому было холодно. Жалобщики заспамили «Инстаграм» губернатора, городские власти побоялись еще и горячую воду выключать. Тут, видимо, решили по-тихому, пока никто не успел опомниться и нажаловаться.
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Интерактив: Горячую воду в Овсище отключили «без объявления войны»
Сюрприз от теплосетей в первый день лета. Приходим вчера домой с работы, а на подъезде объявление, что горячую воду нам уже отключили. Ещё утром никаких объявлений не было, не говоря уже о том, чтобы предупредить хотя бы за пару дней.
Наш микрорайон Овсище стоит первым в графике отключений, это было известно давно. И должны были воду еще две недели назад отключить. Но перенесли из-за воплей тех, кому было холодно. Жалобщики заспамили «Инстаграм» губернатора, городские власти побоялись еще и горячую воду выключать. Тут, видимо, решили по-тихому, пока никто не успел опомниться и нажаловаться.
Нет, все понятно, работы какие-то им проводить надо. Но можно ж было по-нормальному предупредить? Конечно, запасы горячей воды не сделаешь, но мы б хоть морально подготовились.
Валентина