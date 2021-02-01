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Два ветерана Новоржевского района получили подарки от депутата Госдумы

В рамках региональной недели депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский с рабочей поездкой посетил Новоржевский район. В поездке его сопровождал помощник псковского сенатора Андрея Турчака Армен Мнацаканян.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата, рабочая поездка началась с посещения ветеранов Великой

Отечественной войны Юлия Петровича Смазнова и Анатолия Васильевича Кудрявцева. Гости поздравили их с прошедшим Днем защитника Отечества, пожелали крепкого здоровья, бодрости духа и передали подарки.

Юлию Петровичу – 93 года, а Анатолию Васильевичу – 96 лет. В беседе с Александром Козловским и Арменом Мнацаканяном ветераны вспомнили о трудностях в годы Великой Отечественной войны, рассказали о жизни и трудовой деятельности в мирное время. Сегодня за ними ухаживают социальные работники.

Депутат Госдумы поинтересовался, требуется ли им какая-либо помощь. Юлий Смазнов обозначил потребность в слуховом аппарате.

Александр Козловский пообещал посодействовать в решении этого вопроса. Также в рамках рабочей поездки Александр Козловский и Армен Мнацаканян возложили цветы к воинскому захоронению у деревни Ямищи. В этом году при поддержке «Единой России» на территории мемориала была установлена новая памятная табличка.

В завершение визита секретарь реготделения «Единой России» провел встречу с активом местного отделения партии. В начале встречи Александр Козловский поздравил женскую половину актива с наступающим Международным женским днем и подарил цветы. Также вручил партийные билеты Дарье Григорьевой и Николаю Соколову.

В продолжение встречи были обсуждены вопросы, волнующие жителей района. Партийцы вместе с Александром Козловским обсудили

возможные пути их решения. В числе основных были обозначены проблемы, связанные с качеством мобильной связи, увеличением стоимости балонного освещением региональной автодороги в деревне Орша, водоснабжением в сельской местности и другие.